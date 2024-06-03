Помста за Харків: HIMARS видовищно атакував 'балістику' під Бєлгородом, палають склади БК

Російські видання підтверджують, що були атаковані ті самі установки, які обстрілювали Харківську область.

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Росіяни, які обстрілювали Харків, отримали потужну "відповідь"/ Колаж Главреда. Фото: ASTRA

Бєлгородську область, звідки росіяни випускають по Харкову ракети й ідуть у наступ, уже котрий день "трясе" від вибухів. ЗСУ щосили використовують проти військових об'єктів РФ західну артилерію після отримання відповідного схвалення від країн Європи та США.

Напередодні ЗСУ потужно атакували ті самі пускові установки балістики, які майже щодня тероризують цивільне населення Харківської області, що підтверджують російські пабліки.

За даними "Кремлівської табакерки" та видання ASTRA, з РСЗВ були атаковані позиції ППО росіян, кількох окупантів вдалося одразу "задвохсотити". Крім того, у мережі публікують відео підтвердження з наслідками повітряної атаки.

відео дня

Палають С-400 - дивіться відео:

Удару, імовірно, було завдано в період 1 на 2 червня за місцем дислокації МО РФ. Попередньо, згоріло кілька одиниць військової техніки.

Уже під час гасіння пожежі здетонував боєприпас, що призвело до "загибелі" так званого секретаря ради безпеки Корочанського району Ігоря Нечипоренка, поранення голів адміністрації та сільських поселень і трьох військовослужбовців МО РФ.

За останньою інформацією, серед окупантів є двоє "двохсотих" офіцерів, ще один "зник безвісти", а метою ударів були дві установки ППО С-400. Вони, як пишуть кремлівські пропагандисти, "серйозно пошкоджені".

"Установки застосовувалися для завдання ударів по Харкову та інших населених пунктах у прикордонній зоні", - йдеться в повідомленні "Кремлівської табакерки".

Також російські терористи втратили радар і чимало допоміжної техніки.

Скільки країн дозволили Україні завдавати ударів по РФ своєю зброєю Про підтримку українських ударів по території країни-агресора РФ заявили вже 11 країн НАТО. Однак серед них поки що немає Сполучених Штатів і Німеччини. Британія першою заявила про те, що Україна має право наносити удари по військових об'єктах на території РФ британською зброєю. Про це ще на початку травня сказав британський міністр закордонних справ Девід Кемерон. Британія передавала Україні далекобійні ракети Storm Shadow і системи MLRS M270. Також Україна отримувала від Лондона артилерійські системи AS-90. Президент Франції Еммануель Макрон також виступив на підтримку українських ударів по військових об'єктах на території РФ. За його словами, Франція має дозволити Україні "нейтралізувати військові бази, з яких росіяни запускають ракети". Франція, зокрема, передавала Україні далекобійні ракети Scalp, які є аналогами британських Storm Shadow, а також системи MLRS M270 і гаубиці Caesar. Швеція не проти ударів України по Росії шведською зброєю. Як заявив міністр оборони Пол Йонсон, країна підтримує міжнародне право і право України на самозахист. Від Швеції Україна отримувала самохідні артилерійські установки Archer. Чеський прем'єр Петр Фіала підтримує право України на удари по російській території зброєю, отриманою від країн Заходу. Чехія передавала Україні десятки танків Т-72, а також вертольоти. Польща передала Україні танки і самохідні артилерійські установки Krab. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що Україна має право воювати з Росією так, як вона вважає за потрібне. "Фінляндія не встановлює жодних конкретних обмежень на матеріальну допомогу Україні, але припускає, що вона буде використана відповідно до міжнародного права. Росія веде незаконну агресивну війну в Україні, і Україна має право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН. Це включає удари по військових цілях на території агресора, необхідні для самооборони", - заявила глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен. Міністр оборони Естонії Ханно Певкур упевнений, що країни, які передають Україні далекобійну зброю, повинні надати ЗСУ дозвіл бити нею по військових об'єктах на території РФ. "Це ненормально, що Росія атакує з глибини своєї території, а українці воюють з однією рукою за спиною", - сказав він. Президент Латвії Едгарс Рінкевичс публічно підтримав право України на удари по РФ західною зброєю і закликав партнерів зняти свої обмеження. Литва закликала західних партнерів дозволити Україні застосовувати їхню зброю для ударів по території РФ. "Ми зробили помилку із самого початку, обмеживши українців, тому що це могло бути розцінено як ескалація", - сказав литовський міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс. Зазначимо, Естонія, Литва і Латвія не передавали Україні далекобійної зброї. Як заявляла міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, Україна може використовувати всі засоби для відбиття російської агресії. "Цілком очевидно, що вони повинні завдавати ударів і всередині Росії, тому, з моєї точки зору, це не повинно бути предметом дискусій, і я сподіваюся, що інші країни, які мають іншу позицію, змінять її", - говорила вона. Нідерланди передавали Україні самохідні артилерійські установки Caesar, а також перебувають у процесі передачі винищувачів F-16. Міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі заявила, що Оттава не встановлювала жодних обмежень, коли передавала Україні свою зброю. "Росія не має "червоних ліній", і тому ми повинні бути впевнені, що коли йдеться про захист України, ми готові допомогти їм і показати, що, незважаючи на те, що відбувається, ми на їхньому боці. І Канада не має жодних умов для постачання зброї в Україну, і тому ми продовжуватимемо працювати з українськими збройними силами", - сказала вона. Канада, зокрема, передавала Україні свої танки Leopard.

Окремо видання ASTRA зауважує займання складу боєприпасів у таборі російських військових поблизу хутора Гремучий Івнянського району Бєлгородської області.

Через детонацію боєприпасів поранення різного ступеня тяжкості отримали 7 російських окупантів.

Хутір Гремучий розташований приблизно за 39 кілометрів на північ від Бєлгорода, а від кордону з Україною до складу, де стався вибух, - понад 63 кілометри, зазначають журналісти.

HIMARS - основні характеристики / Інфографіка: Главред

Україна почала використовувати західну зброю по Росії – що слід знати

ЗСУ у перші години після отримання відповідного дозволу від США вдарили по військових об'єктах росіян у Бєлгородській області.

Однак ЗСУ все ще мають обмеження щодо застосування американського озброєння, наприклад, наші військові не можуть запускати далекобійну балістику ATACMS і атакувати цією зброєю дальні військові об'єкти окупантів, які безпосередньо не використовуються агресором під час війни.

На крайні заходи Вашингтон пішов у зв'язку із загостренням ситуації в Харківській області, де росіяни ведуть масштабний наступ, намагаючись розпорошити сили та засоби ЗСУ.

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