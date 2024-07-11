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Саміт миру за участю РФ може відбутися до кінця року: у Bloomberg дізналися деталі

Анна Ярославська
11 липня 2024, 07:15
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Київ прагне провести саміт миру до виборів у США, оскільки "оскільки стикається з перспективою повернення Дональда Трампа у Білий дім".
Саміт миру, Зеленський
Україна прагне провести другий Саміт миру до виборів у США - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: ОП

Україна прагне провести другий Саміт миру за участю Росії до президентських виборів у США в листопаді. Про це пише видання Bloomberg із посиланням на джерела.

Як зазначає видання, український чиновник підтвердив план провести другий саміт до виборів у США. Кілька чиновників із західних країн-союзників заявили, що будь-яка зустріч має бути ретельно організованою, з чітко визначеною метою і керованими очікуваннями.

"Спроби організувати зустріч напередодні виборів у США вказують на відчуття невідкладності з боку України, оскільки вона зіштовхується з перспективою повернення Дональда Трампа в Білий дім", - пише Bloomberg.

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Журналісти нагадують, що ймовірний кандидат у президенти США від Республіканської партії хвалився, що закінчить війну до своєї інавгурації в січні, і виступав проти продовження військової підтримки Києва з боку США.

Зазначається також, що деякі неназвані американські чиновники, однак, не впевнені, що саміт із Росією та Україною відбудеться.

"Мирний план" Дональда Трампа

У передвиборчому штабі Трампа називають політика "єдиною людиною", яка може закінчити війну РФ проти України, і зазначають, що вона б не почалася, якби він був президентом.

Тим часом два ключові радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні, якщо він переможе на президентських виборах.

"Ми говоримо українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться. А Путіну ви говорите: "Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям усе необхідне, щоб убити вас на полі бою", - сказав один з авторів мирного плану.

Під час дебатів із чинним главою Білого дому Джо Байденом 27 червня Трамп укотре пообіцяв "закінчити війну в Україні" ще до свого "обрання на посаду президента". Він заявив, що зробив би, щоб "Зеленський і Путін знайшли спільну мову".

Водночас Трамп зізнався, що "пропозиції", висунуті кремлівським диктатором Володимиром Путіним нібито як умови для припинення війни Росії проти України, є "неприйнятними".

Другий саміт миру та можлива участь Росії - останні новини

Президент України Володимир Зеленський не виключає, що Путіна можуть запросити на наступний саміт миру. Однак, Зеленський не чекає, що Путін особисто братиме участь у переговорах. Глава держави вважає, що російський диктатор "занадто наляканий" та не захоче приїхати.

За словами Зеленського, Україна спільно з країнами-партнерами найближчими місяцями проводитиме роботу, щоб вийти на спільний шлях відновлення безпеки в межах пунктів формули миру Києва. За словами глави держави, Україна веде роботу над тим, щоб підписів під комюніке формули миру Києва ставало ще більше.

Саміт миру за участю РФ може відбутися до кінця року: у Bloomberg дізналися деталі
​Декларація Саміт миру - основні пункти / Інфографіка: Главред ​

Зі свого боку, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що з метою залучення країни-агресора до реалізації Формули миру президента Зеленського, буде проведено "силовий примус РФ". На думку Подоляка, щойно країни бачитимуть, що Росія програє, тоді вони самі ініціюватимуть обговорення правил справедливого закінчення війни.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не хоче прямих контактів із країною-агресором Росією на другому саміті миру. Однак допускається формат участі, як під час Чорноморської зернової ініціативи.

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