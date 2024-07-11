Саміт миру за участю РФ може відбутися до кінця року: у Bloomberg дізналися деталі

Київ прагне провести саміт миру до виборів у США, оскільки "оскільки стикається з перспективою повернення Дональда Трампа у Білий дім".

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Україна прагне провести другий Саміт миру до виборів у США - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: ОП

Україна прагне провести другий Саміт миру за участю Росії до президентських виборів у США в листопаді. Про це пише видання Bloomberg із посиланням на джерела.

Як зазначає видання, український чиновник підтвердив план провести другий саміт до виборів у США. Кілька чиновників із західних країн-союзників заявили, що будь-яка зустріч має бути ретельно організованою, з чітко визначеною метою і керованими очікуваннями.

"Спроби організувати зустріч напередодні виборів у США вказують на відчуття невідкладності з боку України, оскільки вона зіштовхується з перспективою повернення Дональда Трампа в Білий дім", - пише Bloomberg.

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Журналісти нагадують, що ймовірний кандидат у президенти США від Республіканської партії хвалився, що закінчить війну до своєї інавгурації в січні, і виступав проти продовження військової підтримки Києва з боку США.

Зазначається також, що деякі неназвані американські чиновники, однак, не впевнені, що саміт із Росією та Україною відбудеться.

Другий саміт миру та можлива участь Росії - останні новини

Президент України Володимир Зеленський не виключає, що Путіна можуть запросити на наступний саміт миру. Однак, Зеленський не чекає, що Путін особисто братиме участь у переговорах. Глава держави вважає, що російський диктатор "занадто наляканий" та не захоче приїхати.

За словами Зеленського, Україна спільно з країнами-партнерами найближчими місяцями проводитиме роботу, щоб вийти на спільний шлях відновлення безпеки в межах пунктів формули миру Києва. За словами глави держави, Україна веде роботу над тим, щоб підписів під комюніке формули миру Києва ставало ще більше.

​Декларація Саміт миру - основні пункти / Інфографіка: Главред ​

Зі свого боку, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що з метою залучення країни-агресора до реалізації Формули миру президента Зеленського, буде проведено "силовий примус РФ". На думку Подоляка, щойно країни бачитимуть, що Росія програє, тоді вони самі ініціюватимуть обговорення правил справедливого закінчення війни.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не хоче прямих контактів із країною-агресором Росією на другому саміті миру. Однак допускається формат участі, як під час Чорноморської зернової ініціативи.

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