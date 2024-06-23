Мир на базі формули України: Зеленський розкрив нові плани Києва

Україна спільно з країнами-партнерами найближчими місяцями проводитиме роботу, щоб вийти на спільний шлях відновлення безпеки в межах пунктів формули миру Києва. Про це заявив президент Володимир Зеленський.
Під час свого відеозвернення в неділю, 23 червня, він розповів про те, що поява 6 нових підписів під комюніке Саміту миру - вже важливий результат.
За словами глави держави, Україна веде роботу над тим, щоб підписів під комюніке формули миру Києва ставало ще більше.
"Це чіткий сигнал, що нам вдалося переконати світ у можливості миру. Саме справедливого миру, буде ще більше підписів під комюніке", - вважає Зеленський.
"Також поступово ми готуємо роботу в групах за пунктами формули миру. Наше завдання незмінне - вийти найближчими місяцями на загальний, глобальний шлях відновлення безпеки за кожним із пунктів формули миру. І це можливо", - наголосив Володимир Зеленський.
Саміт миру - головні новини за темою:
У Швейцарії 15-16 червня відбувся Саміт миру на підтримку України та мирного завершення війни з агресором Росією. Підсумкову декларацію саміту підписали близько 80 країн. У документі сказано, що держави підтримують закінчення війни на основі Статуту ООН.
На підсумковій пресконференції Володимир Зеленський заявив, що найближчими місяцями має відбутися другий Саміт миру. Він припустив участь у ньому представників Росії.
Україна може взяти участь у саміті миру Китаю, але за однієї умови, сказала посол Києва в Сінгапурі Катерина Зеленко. За її словами, щоб українці прибули на зустріч, такий захід має відбутися на базі Статуту ООН.
Формула миру Зеленського
Формула миру України - ініціатива Володимира Зеленського, спрямована на завершення розв'язаної Росією війни політичним шляхом.
Вона передбачає відновлення територіальної цілісності України на основі Статуту ООН, повне виведення російських військ з території української держави, фіксацію результатів закінчення війни та інші пункти.
Щоб реалізувати план, Україна проводить перемовини з країнами Заходу і Глобального Півдня з метою проведення саміту, в рамках якого світ повинен затвердити ініціативу в якості базового плану закінчення війни.
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