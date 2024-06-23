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Мир на базі формули України: Зеленський розкрив нові плани Києва

Андрій Ганчук
23 червня 2024, 22:13
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Україна проводить роботу над тим, щоб підписів під підсумковим комюніке Саміту миру ставало дедалі більше, розповів президент Володимир Зеленський.
Зеленський, саміт миру
Україні вдалося переконати світову спільноту в тому, що мир можливий - Зеленський / Колаж: Главред, фото: скріншот і фото Офіс президента

Україна спільно з країнами-партнерами найближчими місяцями проводитиме роботу, щоб вийти на спільний шлях відновлення безпеки в межах пунктів формули миру Києва. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Під час свого відеозвернення в неділю, 23 червня, він розповів про те, що поява 6 нових підписів під комюніке Саміту миру - вже важливий результат.

За словами глави держави, Україна веде роботу над тим, щоб підписів під комюніке формули миру Києва ставало ще більше.

відео дня

"Це чіткий сигнал, що нам вдалося переконати світ у можливості миру. Саме справедливого миру, буде ще більше підписів під комюніке", - вважає Зеленський.

Мир на базі формули України: Зеленський розкрив нові плани Києва
Декларація Саміту миру / Інфографіка: Главред

"Також поступово ми готуємо роботу в групах за пунктами формули миру. Наше завдання незмінне - вийти найближчими місяцями на загальний, глобальний шлях відновлення безпеки за кожним із пунктів формули миру. І це можливо", - наголосив Володимир Зеленський.

Саміт миру - головні новини за темою:

У Швейцарії 15-16 червня відбувся Саміт миру на підтримку України та мирного завершення війни з агресором Росією. Підсумкову декларацію саміту підписали близько 80 країн. У документі сказано, що держави підтримують закінчення війни на основі Статуту ООН.

На підсумковій пресконференції Володимир Зеленський заявив, що найближчими місяцями має відбутися другий Саміт миру. Він припустив участь у ньому представників Росії.

Україна може взяти участь у саміті миру Китаю, але за однієї умови, сказала посол Києва в Сінгапурі Катерина Зеленко. За її словами, щоб українці прибули на зустріч, такий захід має відбутися на базі Статуту ООН.

Формула миру Зеленського

Формула миру України - ініціатива Володимира Зеленського, спрямована на завершення розв'язаної Росією війни політичним шляхом.

Вона передбачає відновлення територіальної цілісності України на основі Статуту ООН, повне виведення російських військ з території української держави, фіксацію результатів закінчення війни та інші пункти.

Щоб реалізувати план, Україна проводить перемовини з країнами Заходу і Глобального Півдня з метою проведення саміту, в рамках якого світ повинен затвердити ініціативу в якості базового плану закінчення війни.

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Володимир Зеленський Саміт миру
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