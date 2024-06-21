'Силовий примус': в ОП назвали умову участі РФ у другому Саміті миру

Є конкретні інструменти примусу, які мають працювати в повному обсязі, каже Михайло Подоляк.

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Михайло Подоляк прокоментував перспективи нового Саміту миру / Колаж: Главред, Фото: Офіс президента, Фейсбук М.Подоляка, Telegram

З метою залучення країни-агресора до реалізації Формули миру президента Володимира Зеленського, проводитиметься силовий примус РФ, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Йдеться про силовий примус. Щойно країни бачитимуть, що Росія програє, тоді вони самі ініціюватимуть обговорення правил справедливого закінчення війни", - наголосив він в інтерв'ю Каналу 24.

Представник ОП пояснив, що поки Росія не почне зазнавати суттєвих поразок по лінії фронту і поки не почнуться внутрішні елітні конфлікти на підставі цього, там продовжуватимуть робити неадекватні заяви про здачу Україною нових територій.

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"Росія сьогодні в екзальтації, тобто не усвідомлює всього, що робить. Вона це усвідомлює тільки в момент програшу і після того, як почнуться процедури реабілітації через покаяння, і росіяни платитимуть репарації", - каже він.

Співрозмовник зазначив, що є конкретні інструменти примусу, які мають працювати в повному обсязі. Вони мають бути задіяні між самітами:

військові інструменти (постачання зброї Україні, суттєві атаки по лінії фронту, велика кількість знищених російських ресурсів, зокрема на території самої РФ);

економіка - переосмислення санкцій (припинення роботи європейських компаній на російському ринку);

дипломатичний та інформаційний тиск, а також ізоляція країни-агресора.

"Це все в комплексі якраз суттєво вплине на переусвідомлення певної частини російської еліти, в якому місці вони сьогодні перебувають і яку ціну вони у фіналі за все це платитимуть", - додав Подоляк.

Хто такий Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

Саміт миру - останні новини за темою

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що уряд продовжує підготовку до наступних міжнародних кроків, зокрема щодо самітів миру. Він провів нараду з міжнародниками щодо залучення нових учасників до роботи над Формулою миру та формування груп для відновлення безпеки.

Також на тлі першого Саміту миру Путін висунув свої безглузді "умови миру" для України: виведення українських військ з окупованих територій і відмова від вступу до НАТО. Він пригрозив, що в разі нехтування цими умовами, Росія висуне нові вимоги.

Як повідомляв Главред, Україна може запросити Росію на наступну зустріч із міжнародними партнерами для розробки формули майбутніх переговорів, повідомляє Bloomberg, цитуючи керівника ОП Андрія Єрмака. На першому Саміті Україна не заручилася глобальною підтримкою, тому робочі групи розроблятимуть план для другої зустрічі країн.

/ Инфографика: Главред

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