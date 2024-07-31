З травня Україна призиває в армію близько 30 тисяч осіб щомісяця - NYT

Найближчими тижнями на фронт прибуде велика кількість новобранців, проте деякі з них не готові до бою.

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Мобілізація поки що не призвела до значного посилення ЗСУ на полі бою / Колаж: Главред, фото: Telegraf, ua.depositphotos.com

Мобілізація в Україні набирає обертів і має допомогти заповнити кадрові прогалини на лінії фронту найближчими тижнями. Зокрема, Україна мобілізує до 30 тисяч осіб на місяць - це вдвічі-втричі більше, ніж було взимку, і приблизно стільки ж, скільки щомісяця мобілізує РФ. Такі дані озвучило американське видання The New York Times із посиланням на джерела.

Як пишуть журналісти, інформація про те, скільки людей щомісяця призивають в армію, є конфіденційною.

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"Троє військових експертів, яким відомі ці цифри, сказали, що з травня, коли набув чинності новий закон про мобілізацію, Київ (Україна, - ред.) призиває до 30 тисяч осіб на місяць", - пише NYT.

При цьому наголошується, що незалежно підтвердити цю цифру не вдалося.

За словами джерел видання, мобілізація в Україні поки що не призвела до значного посилення українських сил на полі бою.

Багато призовників все ще завершують навчальний процес і ще не прибули на фронт. А деякі прибулі новобранці фізично не придатні до бою. Водночас кілька бригад, розгорнутих на полі бою, повідомили про збільшення кількості призовників, яких вони отримали за останні тижні. Вони заявили, що сподіваються, що приплив солдатів допоможе Україні стабілізувати лінію фронту влітку.

Військовий аналітик з Відня Франц-Штефан Гаді, який нещодавно повернувся з польового дослідження в Україні, сказав, що велика кількість призовників прибуде на поле бою найближчими тижнями. Перед тим, як це станеться, він очікує, що російські війська "зроблять ще один великий поштовх" і спробують прорвати українські лінії.

Мобілізація в Україні - останні новини

18 травня в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію. Згідно з вимогами, українцям слід було оновити свої військово-облікові дані протягом 60 днів - до 16 липня включно. Оновити дані пропонувалося в ТЦК і СП (військкоматах), Центрах надання адміністративних послуг, а також у застосунку Резерв+.

У Міноборони повідомили, що за 60 днів військово-облікові дані оновили 4 690 496 військовозобов'язаних. Найбільше - через "Резерв+", а найменше - шляхом відвідування ТЦК і СП.

Речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін заявив, що якщо українці оновлять свої військово-облікові дані, а порушники правил військового обліку самостійно з'являться в ТЦК або зареєструються в застосунку "Резерв+", то не буде потреби в тому, щоб вручати повістки на вулицях.

Єдина умова, за якої в будь-якому громадському місці, громадяни можуть відмовитися від перевірки документів (зокрема - військово-облікових) з боку працівників ТЦК у команді з поліцією - якщо раніше було оголошено повітряну тривогу.

Що таке "Резерв+"? "Резерв+" – це застосунок для українських військовозобов'язаних, призовників і резервістів, з допомогою якого, зокрема, можна дистанційно уточнити облікові дані у територіальному центрі комплектування (ТЦК). У Міноборони зазначають, що скоро у "Резерв+" з’являться електронні направлення на ВЛК, а влітку з'явиться електронний військовий квиток. За словами речника Міністерства оборони України Дмитра Лазуткіна, повноцінна версія застосунку буде доступна влітку цього року.

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