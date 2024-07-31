УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

З травня Україна призиває в армію близько 30 тисяч осіб щомісяця - NYT

Анна Ярославська
31 липня 2024, 12:25
47
Найближчими тижнями на фронт прибуде велика кількість новобранців, проте деякі з них не готові до бою.

З травня Україна призиває в армію близько 30 тисяч осіб щомісяця - NYT
Мобілізація поки що не призвела до значного посилення ЗСУ на полі бою / Колаж: Главред, фото: Telegraf, ua.depositphotos.com

Мобілізація в Україні набирає обертів і має допомогти заповнити кадрові прогалини на лінії фронту найближчими тижнями. Зокрема, Україна мобілізує до 30 тисяч осіб на місяць - це вдвічі-втричі більше, ніж було взимку, і приблизно стільки ж, скільки щомісяця мобілізує РФ. Такі дані озвучило американське видання The New York Times із посиланням на джерела.

Як пишуть журналісти, інформація про те, скільки людей щомісяця призивають в армію, є конфіденційною.

відео дня

"Троє військових експертів, яким відомі ці цифри, сказали, що з травня, коли набув чинності новий закон про мобілізацію, Київ (Україна, - ред.) призиває до 30 тисяч осіб на місяць", - пише NYT.

При цьому наголошується, що незалежно підтвердити цю цифру не вдалося.

За словами джерел видання, мобілізація в Україні поки що не призвела до значного посилення українських сил на полі бою.

Багато призовників все ще завершують навчальний процес і ще не прибули на фронт. А деякі прибулі новобранці фізично не придатні до бою. Водночас кілька бригад, розгорнутих на полі бою, повідомили про збільшення кількості призовників, яких вони отримали за останні тижні. Вони заявили, що сподіваються, що приплив солдатів допоможе Україні стабілізувати лінію фронту влітку.

Військовий аналітик з Відня Франц-Штефан Гаді, який нещодавно повернувся з польового дослідження в Україні, сказав, що велика кількість призовників прибуде на поле бою найближчими тижнями. Перед тим, як це станеться, він очікує, що російські війська "зроблять ще один великий поштовх" і спробують прорвати українські лінії.

Мобілізація в Україні - останні новини

18 травня в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію. Згідно з вимогами, українцям слід було оновити свої військово-облікові дані протягом 60 днів - до 16 липня включно. Оновити дані пропонувалося в ТЦК і СП (військкоматах), Центрах надання адміністративних послуг, а також у застосунку Резерв+.

У Міноборони повідомили, що за 60 днів військово-облікові дані оновили 4 690 496 військовозобов'язаних. Найбільше - через "Резерв+", а найменше - шляхом відвідування ТЦК і СП.

Речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін заявив, що якщо українці оновлять свої військово-облікові дані, а порушники правил військового обліку самостійно з'являться в ТЦК або зареєструються в застосунку "Резерв+", то не буде потреби в тому, щоб вручати повістки на вулицях.

Єдина умова, за якої в будь-якому громадському місці, громадяни можуть відмовитися від перевірки документів (зокрема - військово-облікових) з боку працівників ТЦК у команді з поліцією - якщо раніше було оголошено повітряну тривогу.

Що таке "Резерв+"?

"Резерв+" – це застосунок для українських військовозобов'язаних, призовників і резервістів, з допомогою якого, зокрема, можна дистанційно уточнити облікові дані у територіальному центрі комплектування (ТЦК).

У Міноборони зазначають, що скоро у "Резерв+" з’являться електронні направлення на ВЛК, а влітку з'явиться електронний військовий квиток. За словами речника Міністерства оборони України Дмитра Лазуткіна, повноцінна версія застосунку буде доступна влітку цього року.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

мобілізація війна в Україні мобілізація в армію новини України війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Гарріс уже обганяє Трампа: що буде з Україною за жінки-президента

Гарріс уже обганяє Трампа: що буде з Україною за жінки-президента

13:14 Аналітика
"Вибили" десятки цілей у РФ: ЗМІ розкрили деталі масштабної кібератаки ГУР

"Вибили" десятки цілей у РФ: ЗМІ розкрили деталі масштабної кібератаки ГУР

12:36 Україна
ВЛК під час бронювання, вручення повісток та штрафи: інтервʼю з представницею Київського ТЦК

ВЛК під час бронювання, вручення повісток та штрафи: інтервʼю з представницею Київського ТЦК

12:00 Інтерв'ю
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Путін відмовиться від України : з'явився несподіваний сценарій завершення війни 10100

"Путін відмовиться від України": з'явився несподіваний сценарій завершення війни

Не змогли врятувати ні охорона, ніхто : на Андрія Данилка напали московські бандити 4300

"Не змогли врятувати ні охорона, ніхто": на Андрія Данилка напали московські бандити

Гороскоп на серпень-2024 від Влада Росса: що можна і чого не можна робити наприкінці літа 4298

Гороскоп на серпень-2024 від Влада Росса: що можна і чого не можна робити наприкінці літа

Не дочекався повернення: у полоні помер захисник Маріуполя, якого донька впізнала на судилищі 2551

Не дочекався повернення: у полоні помер захисник Маріуполя, якого донька впізнала на судилищі

Останні новини

13:14

Гарріс уже обганяє Трампа: що буде з Україною за жінки-президента

12:37

Чому в Польщі не можна говорити Таня

12:36

"Вибили" десятки цілей у РФ: ЗМІ розкрили деталі масштабної кібератаки ГУР

12:28

"Ну вибрала і вибрала": Данилко відверто висловився про колишню подругу Повалій

12:25

З травня Україна призиває в армію близько 30 тисяч осіб щомісяця - NYT

Війна в Україні прямує до заморозки, наприкінці осені-початку зими очікуються рішення – РозумнийВійна в Україні прямує до заморозки, наприкінці осені-початку зими очікуються рішення – Розумний
12:17

Точно не з собак: із чого роблять господарське мило – секрет відомого засобуВідео

12:09

Кардинальні зміни: Володимир Дантес показався з короткою стрижкою

12:00

ВЛК під час бронювання, вручення повісток та штрафи: інтервʼю з представницею Київського ТЦК

11:43

РФ перекидає штурмовиків на Харківщину: названо напрямок нової атаки

Реклама
11:22

ЗС РФ швидко просуваються до Покровська: у ЗСУ розповіли про нову тактику ворога

11:15

Можлива співпраця Індії та України: в США зробили "цікаву" заяву

10:55

Війська РФ просунулися в районі двох міст на Донбасі: в ISW розкрили деталі

10:53

Китайський гороскоп на завтра 1 серпня: Тиграм - зміни в житті, Щурам - драма

10:34

Підірвали військовий склад росіян: ЗСУ потужно вдарили по цілях у Курській області

10:28

"Огидна огида": Христина Соловій жорстко відреагувала на скандал у Чорноморську

10:27

Привітання з хрестинами - красиві картинки і душевні побажання

10:22

Масована атака дронів на Київ: сили ППО збили 89 "Шахедів"

10:16

Аномальна спека через бойові дії: еколог здивував, якими будуть наслідки війни

09:45

РФ кинула в бій новий ракетний комплекс Bulsae-4 з КНДР: у Forbes дізналися деталі

09:40

Розкрито правду таємного повернення Нікіти Преснякова в РФ - деталі

Реклама
09:35

РФ підбирається до ключового міста для ЗСУ: чим загрожує втрата Покровська - CNN

09:26

Гороскоп на завтра 1 серпня: Терезам - великий куш, Близнюкам - виснажлива суперечка

09:20

Навіть ракету побачили: в РФ знову жаліються на атаку дронів – що відомоВідео

09:03

Максим Галкін публічно "попустив" путініста Філіпа Кіркорова

08:21

У Тегерані ліквідували лідера ХАМАС Ісмаїла Ханію - ЗМІ

08:16

Чи можливий новий літній наступ РФ: в ISW сказали, чого чекати на фронті

08:10

У війни РФ проти України є кілька публічних осіб, крім Путіна: хто вониПогляд

08:03

"Приставили охоронців": популярну російську співачку зачинять у рехабі

06:51

Київ пережив наймасованішу атаку дронів за 2024 рік: у КМВА розкрили деталі

06:10

Відкриття Олімпіади та шлях до збройних сил ЄвропиПогляд

05:30

Як зробити дуже міцні мильні бульбашки: триматимуться максимально довгоВідео

04:34

Місяць таїть небезпеку: астролог попередив, чого категорично не можна робити у серпні

04:08

Потрібно думати про виживання: після аномальної спеки еколог попередив про неминуче

03:37

РФ може піти на конфлікт з Норвегією: Розумний оцінив ризик війни Росії й НАТО

02:30

Жвавий татусь: Павло Дуров розповів, як став батьком сотні дітей

02:00

Максим Галкін почав "війну" з владою РФ - що сталося

01:30

"Путін відмовиться від України": з'явився несподіваний сценарій завершення війни

00:17

Не дочекався повернення: у полоні помер захисник Маріуполя, якого донька впізнала на судилищі

30 липня, вівторок
23:01

Рок-принцеса: Алла Пугачова здивувала образом у шкіряних штанях і куртці

22:48

Путіністка Лариса Доліна опинилася на вулиці без житла - що сталося

Реклама
22:48

Один із членів ЄС готує відповідь на запропонований Угорщиною "безлім" на в'їзд росіянам

22:47

В Україні лунають вибухи: росіяни атакували регіони "шахедами" і ракетами

22:45

Україна отримає Patriot та інші системи ППО: Зеленський назвав місяці надходжень

22:08

"Буде важко": австрійський полковник назвав три сценарії розвитку війни в Україні

21:48

Україні загрожує дефіцит прісної води, і цьому є низка пояснень - еколог

21:45

"Я обстежилася": Надя Дорофєєва відчайдушно зізналася фанатам про свою хворобу

21:02

Очей не відвести: Катерина Кухар показала 15-річного сина-модельВідео

20:51

Що посадити на місці кабачків: 6 найкращих варіантів, які дадуть хороший урожайВідео

20:41

Збірна України з футболу поступилася Аргентині та вилетіла з Олімпіади-2024

20:23

Рішення щодо переговорів із Росією ухвалюватимуть ближче до зими - прогноз

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти