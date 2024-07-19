'Буде важко і довго': Жорін видав жорстку заяву та назвав помилки у мобілізації

Багато часу Україна просто витратила не зовсім правильно, вважає Максим Жорін.

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Жорін розкритикував мобілізацію в Україні / колаж: Главред, фото: Сили територіальної оборони ЗСУ, t.me/MaksymZhorin

Заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін заявив, що під час мобілізації в Україні влада зробила декілька помилок на самому початку.

За словами командира 3-ї ОШБр, від початку людям не треба було "одягати на голову" сподівання про кожні два місяці або кожні два тижні. Слід було одразу сказати правду про те, що буде важко і довго. Тоді ми почали б процес мобілізації суспільства.

"І зараз мали б ситуацію, коли ми не шукали, не ловили б, не покараннями займалися, а в нас був би за цей час нормальний облік всього чоловічого населення призовного віку, і ми б обирали тих, хто нам потрібен сьогодні в армії. Тобто не було б взагалі цієї історії, істерії з тим, що хтось когось шукає, хтось когось ловить. Просто всі стоять на обліку і беруть виключно тих, хто сьогодні потрібен за віком, за фахом, за професією, за досвідом і так далі. Просто армія дає свій запит, і ми вже отримуємо професіоналів, або людей, які безпосередньо потрібні. І, безумовно, це було б набагато ефективніше", - зазначив Жорін, передає ТСН. відео дня

Він також наголосив, що багато часу Україна просто витратила не зовсім правильно.

"Ми займалися тим, що давали надію на кожні два тижні від інформаційного приводу до наступного, від рішення Конгресу до якоїсь операції, до якихось планів, до підтримки Заходу. І ми весь час, цивільне населення, жило сподіваннями, що завтра, післязавтра все закінчиться. Хоча насправді ми повинні були одразу тверезо і по-дорослому зрозуміти, що ситуація вкрай складна, всі ми живемо в нових реаліях, і ці реалії - війна, і ми всі маємо до неї готуватись. Тоді була б ситуація абсолютно зрозуміла, коли всі готові, але воюють тільки ті, кому потрібно", - пояснив Жорін.

Хто такий Максим Жорін Заступник командира 3-ї ОШБр, командир полку "Азов" (2016-2017), майор ЗСУ, начальник Центрального штабу Національного Корпусу. З першого дня повномасштабної агресії РФ проти України, 24 лютого 2022 р., взяв участь у формуванні Київського добровольчого загону ТрО "Азов — Київ", який у березні розширився до батальйону ТрО "Азов — Київ", а згодом - окремого полку спеціального призначення ЗСУ, який пізніше перейшов до лав ССО.

Мобілізація в Україні: що відомо

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський відповів на запитання, скільки людей потрібно на фронті. При цьому він пояснив, що політичне керівництво країни працює над забезпеченням армії зброєю, амуніцією і технологіями.

Аналітики повідомили, що в Україні зростає рівень мобілізації. У Міноборони України не називають точних даних, однак рівень мобілізації за останні два місяці значно збільшився. Протягом кількох місяців, посилені західним озброєнням, військовослужбовці ЗСУ намагалися утримати оборону проти РФ.

Стало відомо, на скільки дають відстрочку аграріям від мобілізації. В Україні діють автоматично пролонговані бронювання на 3 місяці, без необхідності подавати жодного пакета документів. Загальна норма - 50%, але по певних професіях у затвердженому переліку.

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