Мобілізація жінок: чи штрафуватимуть громадянок, які не стали на військовий облік

Відповідно до закону, на військовий облік зобов'язані стати жінки з медичними або фармацевтичними спеціальностями (і їм потрібно звернутися в ТЦК).

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Мобілізація жінок - чи штрафуватимуть українок, які не на обліку - пояснення юриста / Колаж Главреда. Фото: УНІАН

В Україні триває мобілізація, під час якої, громадянки певних спеціальностей зобов'язані стати на військовий облік і оновити свої дані в ТЦК і СП (у просторіччі - військкомати). Максимально детально про це розповів юрист Андрій Корбецький.

Відповідно до закону "Про військовий обов'язок і військову службу", на військовий облік зобов'язані стати жінки з медичними або фармацевтичними спеціальностями (і їм потрібно звернутися в ТЦК). Там співробітники заведуть особову справу на кожну і направлять на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), яка визначить ступінь придатності до служби.

"Вони мають бути придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком. Норми не змінилися, але жінки з вищевказаними спеціальностями зобов'язані зробити це без винятків", - підкреслив Корбецький.

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Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої в армію призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Юрист підкреслив, що за порушення правил військового обліку жінкам загрожує штраф (такий самий, як і чоловікам) - від 17 тисяч до 25,5 тисячі грн. Причому, за його словами, українки, які вже стоять на обліку, також мають оновити свої дані.

Але Корбецький зазначає, що жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути залучені до робіт із забезпечення оборони держави тільки в добровільному порядку.

Закон про мобілізацію - головні новини

Нагадаємо, раніше Верховна Рада проголосувала за закон про мобілізацію. ВР України ухвалила в другому читанні скандальний законопроєкт про мобілізацію. Рішення підтримали 283 нардепи. Загалом народні депутати внесли 4294 поправок до запропонованого урядом законопроєкту про мобілізацію.

Згідно з новим законом, військовозобов'язані громадяни мають прибути до ТЦК і СП для уточнення своїх даних. А після цього їх обов'язково планують направити на ВЛК (навіть якщо їм надають відстрочку). Інформація про придатність до військової служби, яка визначається ВЛК, є одним із головних пунктів військово-облікових даних.

Крім того, діятиме заборона на відправлення за межі України або передачу транспорту, який призначений для доукомплектування ЗСУ.

Військовозобов'язані, які отримали повістку, можуть звернутися не лише до ТЦК, а й до рекрутингового центру, де триває набір на службу до Сил оборони України.

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