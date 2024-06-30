Мобілізація аспірантів: в Міносвіти сказали, чи матимуть вони відстрочку

Магістри, які пішли навчатися на аспірантуру одразу після закінчення повної вищої освіти або через кілька років, не можуть бути мобілізовані. Вони матимуть право на відстрочку. Про це заявив Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий у коментарі для "Телеграф".
"Вони складають іспити, піддержують рівень знань та вступають у виш. І після цього мають право на відстрочку", - сказав він.
Лісовий додав, що у 2024 році бюджетна форма навчання розширена майже в два рази. Наразі кількість місць налічує близько 7 тисяч, тобто призов аспірантів денної форми у цьому році неможливий.
"Щоб усі студенти, які готові продовжувати свою дослідницьку і наукову діяльність, мали на це можливість. Аби не втратити здібних і талановитих людей", - зауважив міністр.
Крім того, за його словами, попри намагання держави зберегти молодь та дати їй гідну освіту, деякі люди бачать в аспірантурі лише спосіб ухилитися від мобілізації, проте наразі Міністерство має намір докласти всіх зусиль, щоб люди у воєнний час здобували освіту.
"Ми (Міністерство - ред.) дуже переживали, що корупційні схеми витіснять з вишів людей, які дійсно готові навчатися. І цю історію треба було закрити. Але головна задача для нас зараз - дати здібній молоді змогу навчатися, розширити можливості для неї. Саме тому цього року така кількість бюджетних місць на аспірантурі", - пояснив Лісовий.
Мобілізація в Україні
Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.
У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.
24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 25 до 60 років.
Мобілізація в Україні - останні новини
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, військовозобов'язані до 16 липня зобов'язані оновити свої персональні дані. Також відомо, які документи потрібно надати ТЦК або ЦНАПу.
В той же час, співробітники Національної поліції мають право примусово доправляти людей, які перебувають у розшуку, до ТЦК і СП (у просторіччі - військкомати) у порядку адміністративного затримання.
Крім того, наразі немає жодних вагомих підстав для продовження часу, який дається військовозобов'язаним українцям, для оновлення своїх військово-облікових даних.
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