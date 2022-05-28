"З дитинства мріяла стати десантником": красуня Ольга стала "очима" української артилерії

Красуня Ольга стала "очима" української артилерії / скріншот

У лавах ЗСУ служить десантниця Ольга, яка управляє БПЛА. Саме за її наведеннями працює наша артилерія.

На службі дівчина з 2015 року. Зараз вона управляє безпілотним літальним апаратом. На її рахунку терабайти відзнятих кадрів ворожих позицій, засідок, розташування техніки та особового складу окупантів, розповіли в командуванні ДШВ ЗСУ.

Саме за її даними наша артилерія точно відпрацьовує по загарбниках.

"Я з дитинства говорила мамі, що коли виросту, то стану десантником", - зізналася Ольга.

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Так і вийшло - зараз вона знаходиться на фронті, координуючи нашу артилерію.

Ольга розповіла, як її група потрапила під обстріл, але все ж доставила важливу інформацію про місцезнаходження ворога в штаб.

"Якщо ми не привеземо цієї інформації, то у наших колег не буде роботи. Не буде їм по кому відпрацьовувати, а ворог буде жити", - поділилася Ольга.

Раніше бійці Збройних сил України знищили Російський блокпост на трасі Лисичанськ-Бахмут, повідомив голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай.

Також ми розповідали, що українським артилеристам вдалося накрити позицію ворога на Харківщині. В результаті успішного удару було ліквідовано майже 50 російських десантників. Більшість із загиблих-солдати строкової служби, які нещодавно підписали короткострокові контракти з ЗС РФ.

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