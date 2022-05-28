Відпрацювала артилерія ЗСУ: десантники з Іваново достроково закінчили "спецоперацію" в Україні

Була знищена позиція 98 повітряно-десантної дивізії РФ.
Українським артилеристам вдалося накрити позицію ворога на Харківщині. В результаті успішного удару було ліквідовано майже 50 російських десантників.
Журналіст Роман Цимбалюк зазначив, що більшість із загиблих - солдати строкової служби, які нещодавно підписали короткострокові контракти з ЗС РФ.
"26 травня в результаті артилерійського удару ЗС України була знищена позиція 98 повітряно-десантної дивізії (в/ч 65451, Іваново). Втрати серед особового складу: понад 43 військовослужбовців загинуло, 18 поранених", - повідомив ЦИмбалюк.
Раніше бійці Збройних сил України знищили російський блокпост на трасі Лисичанськ-Бахмут, повідомив голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай.
читайте такожУкраїнські воїни знищили підрозділ псковських десантників армії РФ разом з технікоюТакож повідомлялося, що бійці Збройних сил України в Луганській області збили літак російських окупантів Су-25, за штурвалом якого перебував генерал-майор РФ Канамат Боташев.
Російський окупант був ліквідований в результаті попадання Stinger в літак РФ в районі Попасної.
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