Блокпост розбито, ворога відкинуто: ЗСУ знищили окупантів трасі Бахмут-Лисичанськ

Бійці ЗСУ / Генштаб ЗСУ

Бійці Збройних сил України знищили російський блокпост на трасі Лисичанськ-Бахмут, повідомив глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Як повідомив він в ході телемарафону, дорога постійно прострілюється і є так званою "дорогою життя", по якій відбувається евакуація з Луганської області.

"Було чоловік 50, їм навіть вдалося закріпитися на час, навіть якийсь блокпост поставили, але це був ситуативний успіх. ДРГ там частина залишилася вже навічно. Блокпост розбитий, їх відкинули. Трасу тепер не контролює російська армія", - розповів він.

За словами Гайдая, російська армія постійно тримає цю дорогу під обстрілами, причому стріляє по ній прицільно.

"Проїхати по трасі - навіть не лотерея 50/50, вже 80/20. Доїхати з Бахмута в Лисичанськ колосально складно", - розповів Гайдай.

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Нагадаємо, раніше Гайдай спростував поширювану в ЗМІ інформацію про те, що траса "Лисичанськ-Бахмут" нібито перекрита російськими окупантами.

"Після обіду ЗМІ почали поширювати новину про те, що окупанти нібито відрізали "дорогу життя". Це не відповідає дійсності. Дорога прострілюється, але ми вже змогли завезти гуманітарні вантажі", – написав він у соцмережах.

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