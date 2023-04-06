Російські війська добровільно виведуть з України: Жданов озвучив єдину умову

Експерт зазначив, що в такий варіант мало хто вірить, але "повністю його виключати не варто".

Жданов озвучив єдину умову, за якої РФ виведе війська з України / скріншот YouTube

Росія може піти на добровільне виведення всіх військ з території України, в тому числі з Криму, тільки в одному випадку, вважає військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, в РФ погодяться на тій сценарій тільки тоді, коли Путіна змінить більш демократичне керівництво і тільки з двох причин, пише УНІАН.

"Ось якщо Путін і його оточення усунуть від влади будь-яким способом, то тоді так - нове керівництво Росії може піти на такий крок і швидше за все піде на такий крок для того, щоб перед внутрішньою аудиторією зберегти життя військовослужбовців і сказати, що ми повернули вам їх живими і здоровими, а з іншого - в обмін на повне виведення всіх російських військ з України отримати скасування санкцій з боку Заходу", - висловився Жданов.

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Експерт зазначив, що в такий варіант мало хто вірить, але "повністю його виключати не варто".

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський і український військовий, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, в якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч передплатників і 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

"Ймовірність досить низька. Так, там бродіння йде, процес запущений, невдоволення зростає серед еліт, навіть серед оточення Путіна. Проблема навіть не в тому, щоб усунути Путіна від влади, проблема в тому, що ніхто не хоче брати на себе відповідальність", - пояснив Жданов.

Агресор Росія клянчить переговори з Україною і Заходом

Канцлер Німеччини Олаф Шольц раніше заявив, що він дзвонив російському директору Володимиру Путіну і вимагав від нього забрати своїх окупантів з території України. Також Шольц наполягав на політичному способі завершення війни. Путін у відповідь поскаржився, що Київ, завдяки заходу, посилив свою військову позицію і говорити з Москвою ні про що не збирається.

Пізніше Шольц сказав, що знову буде дзвонити Путіну, щоб він забрав свої війська з України і припинив війну, яку розв'язав. У Кремлі відразу ж захотіли "поговорити" з Берліном, проте главі РФ так ніхто і не подзвонив.

Росія клянчила в України переговори "без попередніх умов і з урахуванням нинішніх реалій". В офісі президента у відповідь заявили, що Росія не прагне до реального діалогу і врегулювання і намагається уникнути відповідальності за свої злочини.

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