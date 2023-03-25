Генштаб помилився: Гуменюк пояснила, чому військові заплуталися з "виведенням" окупантів з Нової Каховки

23 березня в Генштабі заявили про те, що російські окупанти вийшли з Нової Каховки на Херсонщині. Однак пізніше виявилося, що це не так. Речниця оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону пояснила, чому Генштаб помилився.
Виявилося, що російське командування дійсно вивело з Нової Каховки підрозділи окупантів. Однак це була лише масова ротація і після виведення одних підрозділів в місто зайшли інші.
"Військові теж вірять в хороше і іноді видають бажане за дійсне. Спочатку це була така масована ротація, яка в принципі спровокувала розуміння, що війська упаковуються і виходять", - сказала Гуменюк.
Що відомо про ситуацію в Новій Каховці
Нагадаємо, 23 березня Генштаб повідомив, що всі підрозділи російської армії вийшли з Нової Каховки, розташованої на Лівому березі Дніпра в Херсонській області. У ЗСУ зазначили, що окупанти перед виходом з міста обійшли найближчі будинки місцевого населення з метою наживи.
"Окупанти конфісковували у цивільного населення у великих кількостях побутову та електронну техніку, коштовності, елементи одягу та мобільні телефони", - йдеться у повідомленні.
Пізніше в Генштабі заявили, що російські окупанти досі перебувають у Новій Каховці. Інформація про те, що вони покинули місто, виявилася некоректною.
"Окупанти досі тимчасово перебувають у Новій Каховці. Інформація про нібито відхід противника з даного населеного пункту була оприлюднена в результаті некоректного використання наявних даних", - йдеться в повідомленні.
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