У РФ знову заклянчили переговори "з урахуванням реалій": в ОП жорстко присадили агресорів

В Москві захотіли переговорів "з урахуванням цілей Росії". Подоляк наголосив, що такими заявами РФ показує, що не збирається виводити війська з України.

Подоляк відповів на заяви РФ про можливі переговори/ Офіс президента України, пресслужба "Єдиної Росії"

У країні-агресорці Росії знову заявили, нібито вони готові до переговорів з Україною, проте, мовляв, хочуть провести їх "без попередніх умов і з урахуванням нинішніх реалій". В Офісі президента України відповіли на такі заяви і звернули увагу, що Росія насправді не хоче виводити війська з України і намагається уникнути відповідальності за свої злочини.

У РФ тему можливості переговорів країни-агресорки з Україною порушив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Вершинін в інтерв'ю одному з головних пропагандистських телеканалів. Чиновник сказав, нібито РФ готова до переговорів. За його словами, війна нібито повинна закінчитися саме перемовинами.

"Класика каже, що будь-які воєнні дії закінчуються переговорами, і ми, природно, вже говорили, що ми до таких переговорів будемо готові", – сказав він.

У той же час він додав, нібито Кремль готовий лише до переговорів "без попередніх умов" і "з врахуванням існуючої нині реальності та озвучених Росією цілей".

При цьому Вершинін спробував звинуватити Україну в тому, нібито саме вона не погоджується на переговори. А Росію, яка розв’язала криваву повномасштабну війну проти України, чиновник намагався показати "невинною жертвою".

На такі заяви РФ відреагували в Офісі президента України. Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що такі меседжі з Москви лише показують, що Росія і не планує забиратися з території України і в той же час хоче уникнути покарання за усі свої злочини.

"У періодичних заявах про "мир і переговори" Кремль підкреслює, що не йтиме з українських територій і не відповідатиме за злочини... Це чергове підтвердження: про переговори не може бути й мови. Тільки перемога України, інакше війна в Європі не закінчиться, а Рф кримінально домінуватиме у світі", – наголосив Подоляк у Twitter.

Можливість переговорів України з РФ

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що переговори з РФ на даному етапі війни можуть стати для України пасткою. Кремль намагається зображати миротворця, одночасно знищуючи Україну. За словами дипломата, Росія не прагне миру, їй потрібна пауза, щоби відновити військову міць і піти проти України з більшою силою.

Військовослужбовець ЗСУ, лідер організації С14 Євген Карась зазначав, що мета Путіна зараз – "відгризти" ще частину українських територій, а після цього заморозити бойові дії і вимагати перемовин.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов зазначав, що російські окупанти не можуть досягти успіху на фронті і вже "благають про переговори". Щоб змусити Україну до переговорів, вони навіть залучають інші держави.

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