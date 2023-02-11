У РФ знову заклянчили переговори "з урахуванням реалій": в ОП жорстко присадили агресорів

У країні-агресорці Росії знову заявили, нібито вони готові до переговорів з Україною, проте, мовляв, хочуть провести їх "без попередніх умов і з урахуванням нинішніх реалій". В Офісі президента України відповіли на такі заяви і звернули увагу, що Росія насправді не хоче виводити війська з України і намагається уникнути відповідальності за свої злочини.
У РФ тему можливості переговорів країни-агресорки з Україною порушив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Вершинін в інтерв'ю одному з головних пропагандистських телеканалів. Чиновник сказав, нібито РФ готова до переговорів. За його словами, війна нібито повинна закінчитися саме перемовинами.
"Класика каже, що будь-які воєнні дії закінчуються переговорами, і ми, природно, вже говорили, що ми до таких переговорів будемо готові", – сказав він.
У той же час він додав, нібито Кремль готовий лише до переговорів "без попередніх умов" і "з врахуванням існуючої нині реальності та озвучених Росією цілей".
При цьому Вершинін спробував звинуватити Україну в тому, нібито саме вона не погоджується на переговори. А Росію, яка розв’язала криваву повномасштабну війну проти України, чиновник намагався показати "невинною жертвою".
На такі заяви РФ відреагували в Офісі президента України. Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що такі меседжі з Москви лише показують, що Росія і не планує забиратися з території України і в той же час хоче уникнути покарання за усі свої злочини.
"У періодичних заявах про "мир і переговори" Кремль підкреслює, що не йтиме з українських територій і не відповідатиме за злочини... Це чергове підтвердження: про переговори не може бути й мови. Тільки перемога України, інакше війна в Європі не закінчиться, а Рф кримінально домінуватиме у світі", – наголосив Подоляк у Twitter.
Можливість переговорів України з РФ
Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що переговори з РФ на даному етапі війни можуть стати для України пасткою. Кремль намагається зображати миротворця, одночасно знищуючи Україну. За словами дипломата, Росія не прагне миру, їй потрібна пауза, щоби відновити військову міць і піти проти України з більшою силою.
Військовослужбовець ЗСУ, лідер організації С14 Євген Карась зазначав, що мета Путіна зараз – "відгризти" ще частину українських територій, а після цього заморозити бойові дії і вимагати перемовин.
Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов зазначав, що російські окупанти не можуть досягти успіху на фронті і вже "благають про переговори". Щоб змусити Україну до переговорів, вони навіть залучають інші держави.
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