Формула Зеленського і виведення військ РФ з України: експерт назвав сценарій щодо діалогу з Китаєм

Україна і КНР навряд чи зможуть досягти швидких домовленостей під час можливого діалогу в рамках умов, які пропонує Пекін, вважає Віталій Кулик.

Україна не піде на заморозку війни з Росією - Кулик / Колаж УНІАН, скріншот YouTube

Україна буде готова говорити з Китаєм про завершення війни а агресором Росією виключно з точки зору своїх інтересів і на базі формули миру Володимира Зеленського. Київ не піде на заморозку війни. Ключовий принцип для України - виведення військ на кордони 24 лютого на першому етапі та виведення окупантів до кордону 1991 року на другому. Про це заявив директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що Україна і Китай, якщо почнуть перемовини щодо миру, домовлятимуться довго. Київ на даний час не буде брати на себе ніяких зобов'язань і не погодиться на заморозку фронту.

За словами експерта, на даний момент складно сказати, чи погодиться КНР на такі умови діалогу. Для України принципово важливо, щоб домовленості в наприкінцевому підсумку мали на меті виведення окупаційних військ країни-агресора Росії до міжнародно визнаних кордонів на 1991 рік.

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"Оскільки Китай повинен пропонувати щось натомість, поки, з того плану, який озвучив Китай, він може зажадати зниження інтенсивності бойових дій, визначення лінії поділу на фронті, припинення просування. Але навряд чи це задовольнить Україну, навіть якщо Китай запропонує нам якісь бонуси економічного характеру. Це не купується, тут повинна бути принципова домовленість про те, що Росія після цього виведе війська за ситуацією на 24 лютого. Це не мир з Росією, це початок перемовин за посередництва Китаю. Наступний етап - виведення військ РФ до кордону 1991 року. Ну а потім можна говорити про українсько-китайський кордон", - підкреслив Віталій Кулик.

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Плани щодо перемовин України та Китаю

Влада КНР 24 лютого, в річницю повномасштабного нападу країни-агресора Росії на Україну, опублікувала документ, в якому Пекін виклав свою точку зору на війну.

У ньому 12 пунктів – Китай закликав Україну і Росію до діалогу, зняття санкцій з агресора РФ і підкреслив неприйнятність застосування ядерної зброї. При цьому Пекін не засудив військову агресію Москви проти Києва і злочини російських окупаційних військ в Україні.

Президент Володимир Зеленський має намір провести зустріч з лідером КНР Сі Цзіньпіном. За його словами, оскільки Китай з повагою ставиться до питань територіальної цілісності, Пекін повинен докласти максимальних зусиль для того, щоб російські окупанти залишили територію України.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк казав, що Київ очікує на відповідь від Пекіна на запит про перемовини Володимира Зеленського і Сі Цзіньпіна. За словами Подоляка, Цзіньпін під час свого візиту до Москви побачив абсолютно неадекватну поведінку російської верхівки, тому повинен зробити потрібні висновки і взяти РФ під політичний і економічний контроль.

Війна Росії проти України: