Посол України розніс однопартійців Шольца: треба вимагати не перемовин, а виведення військ Путіна

Пропозиція деяких політиків з Соціал-демократичної партії Німеччини щодо "перемовин" - справжній цинізм, сказав посол України Олексій Макєєв.

У СДПН повинні звертатися до Путіна, щоб він вивів свої війська з України - Макєєв / Колаж скріншот YouTube

Директор країни-агресора Росії Володимир Путін повинен вивести свої війська з усієї території України. Так звані "заклики до перемовин" між Києвом і Москвою – справжній цинізм по відношенню до численних жертв російської агресії. Мета таких заяв - допомогти РФ уникнути відповідальності за свої злочини. Про це заявив посол України у ФРН Олексій Макєєв.

Як повідомляє Deutsche Welle з посиланням на dpa, український посол розкритикував заклик деяких політиків Соціал-демократичної партії, які заявили про нібито "необхідність почати мирні перемовини" між РФ і Україною.

"Враховуючи жорстоку російську агресивну війну проти України, єдиним можливим закликом до миру є: "Пане Путін, негайно виведіть свої війська з усієї української території!" - сказав Макєєв.

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Дипломат акцентував увагу на тому, що такі "пропозиції" – справжній цинізм.

"Це чистий цинізм по відношенню до численних жертв російської агресії", - додав Олексій Макєєв і підкреслив, що подібні "ініціативи" мають на меті "відвести в тінь злочини Росії і, отже, відповідальність російського режиму".

Нагадаємо, 31 березня німецький історик Петер Брандт, син колишнього канцлера Німеччини Віллі Брандта, заявив про запуск так званої "ініціативи під гаслом "Добитися миру".

У зверненні до канцлера ФРН Олафа Шольца, яке підписали деякі колишні лідери профспілкового руху і Соціал-демократичних сил, прописано вимогу "добиватися посередницької допомоги Бразилії, Китаю, Індії та Індонезії для якнайшвидшого встановлення режиму припинення вогню". Також там зазначено, що такий крок, мовляв, це "єдиний шлях до побудови спільної архітектури безпеки в Європі".

Агресор Росія клянчить перемовини з Україною і Заходом

Канцлер Німеччини Олаф Шольц раніше заявив, що він телефонував російському директору Володимиру Путіну і вимагав від нього забрати своїх окупантів з території України. Також Шольц наполягав на політичному способі завершення війни. Путін у відповідь поскаржився, що Київ, завдяки Заходу, посилив свою військову позицію і говорити з Москвою ні про що не збирається.

Пізніше Шольц сказав, що знову буде телефонувати Путіну, щоб він забрав свої війська з України і припинив війну, яку розв'язав. У Кремлі відразу ж захотіли "поговорити" з Берліном, проте главі РФ так ніхто і не зателефонував.

Росія клянчила в України перемовини "без попередніх умов і з урахуванням нинішніх реалій". В Офісі президента у відповідь заявили, що Росія не прагне до реального діалогу і врегулювання і намагається уникнути відповідальності за свої злочини.

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Війна Росії проти України: