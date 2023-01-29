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Шольц закликав Путіна вивести війська з України: в Кремлі відразу заклянчили перемовини

29 січня 2023, 13:24
Берлін поки що не погоджував з Москвою будь-яких перемовин на вищому політичному рівні, сказав спікер кремлівської директорської Дмитро Пєсков.
Олаф Шольц, Володимир Путін
Директор РФ Путін хоче поговорити з Шольцем - Пєсков / Колаж Офіс президента України, сайт Кремля

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що він буде знову говорити телефоном з главою агресора Росії Володимиром Путіним і наполягати на виведенні російських військ з України та припиненні війни. У Кремлі відразу ж сказали, що Путін хотів би поговорити, але наразі жодних розмов не узгоджено.

Як повідомляє Welt, німецький канцлер сказав, що він має намір продовжувати розмовляти з Путіним для того, щоб керівник країни-окупанта вивів свої війська з території України і припинив війну.

"Я також знову буду розмовляти по телефону з Путіним, тому що необхідно розмовляти один з одним. Путін повинен вивести війська з України і покласти край цій жахливій, безглуздій війні", - зазначив Шольц.

Як повідомляє Інтерфакс, представник кремлівської директорської Пєсков відзначив готовність Путіна розмовляти. Але йому, по суті, вести діалог конкретно ніхто і не пропонував.

"Наразі немає жодних узгоджених телефонних розмов. Путін залишається відкритим для контактів", - підкреслив Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, Міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що Росія шантажує Україну і намагається змусити Київ сісти за стіл перемовин з Москвою.

Країна-окупант загрожує українській державі новою хвилею ескалації війни. Кремль йде на такий крок, оскільки розуміє провал своїх загарбницьких планів.

До речі, німецькі журналісти видання Welt написали, що Шольц збирається продовжувати перемовини з Путіним.

За їхніми даними, останні розмови проходили в недружньому тоні - глава Кремля знову натякнув на свої плани захопити силою території України.

Дивіться відео ТСН - Столтенберг заявив, що Україна сама вирішуватиме, коли і на яких умовах вести перемовини з Росією

Загроза наступу Росії:

Володимир Путін Олаф Шольц війна Росії та України
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