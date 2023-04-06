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"Небезпека поруч": Шойгу і Герасимов можуть домовитися із ЦРУ про ліквідацію Путіна - Гудков

6 квітня 2023, 07:28
Володимир Путін може "бути божевільним" в оцінці зовнішньої політики, проте загрозу власному життю він відчуває дуже добре.
Путін, Шойгу, Герасимов, Гудков
Гудков заявив, що Путін найбільше боїться свого оточення / Фото: сайт Кремля, Facebook

Кремлівський диктатор Володимир Путін може стати жертвою міністра оборони Сергія Шойгу та головнокомандувача збройними силами країни-агресора Валерія Герасимова. Вони можуть зателефонувати главі ЦРУ Вільяму Бернсу і спланувати ліквідацію Путіна. Таку думку озвучив опозиціонер, офіцер КДБ у відставці і ексдепутат Держдуми Геннадій Гудков.

За його словами, Путін дуже боїться за своє життя, тому проводить постійну ротацію серед своїх охоронців, щоб виключити акт зради. Гудков розповів, що перед початком повномасштабного вторгнення в Україну диктатор повністю замінив свої охорону та обслуговуючий персонал.

"У нього є відчуття, що небезпека поруч. Поразка у війні для нього - смерть. Для Путіна найбільша небезпека - це його власне оточення. Він не боїться НАТО, це все заклинання для народу, у якого відсутнє критичне мислення. Він не боїться народу, адже на його захисті мільйон силовиків. Кого йому боятися? Лише своїх соратників", - сказав Гудков у коментарі УНІАН.

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Російський опозиціонер зазначив, що Путін може "бути божевільним" в оцінці зовнішньої політики, проте загрозу власному життю він відчуває дуже добре.

"Припустимо, Шойгу і Герасимов вирішать, що від Путіна більше шкоди, ніж користі. Вони подзвонять в США главі ЦРУ Бернсу і спланують ліквідацію Путіна. Путін більше боїться прильотів від своїх, ніж українських прильотів, які теж дійсно можуть бути", – переконаний Гудков.

Ліквідація Путіна

Колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, ексглава Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука вважає, що лідерам країн Заходу буде складно ухвалити рішення щодо ліквідації диктатора Путіна.

"Дуже важко взяти на себе відповідальність за таке політичне рішення. Все ж таки переважна більшість країн Заходу сповідує цивілізовані методи боротьби. Вони бачать подальшу долю Путіна як злочинця, якого судитиме трибунал", - сказав Тука.

Експерт упевнений в тому, що фізичне знищення Путіна сприймається Заходом як акт терору.

При цьому політтехнолог Тарас Загородній вважає, що США легко можуть знищити бункер російського диктатора Володимира Путіна. Він був побудований ще в СРСР і має 300-400 метрів. У Америки є можливість знищувати цілі на глибині до 2 тис. метрів.

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