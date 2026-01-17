У ГУР дізналися про плани ворога: Зеленський назвав цілі нових масових ударів РФ

Є інформація про підготовку нових ударів РФ по енергетиці та інфраструктурі України, повідомив президент.

Володимир Зеленський попередив про загрозу нових ударів РФ / колаж: Главред, фото: dеfence.ru, ОПУ

Головне:

У ГУР дізналися про підготовку російських ударів по енергетиці та інфраструктурі

РФ тероризує Україну, використовуючи складні погодні умови

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Олег Іващенко доповів про підготовку російських ударів по енергетиці та інфраструктурі.

Зокрема, ворог готує обстріли об'єктів і мереж, що обслуговують атомні електростанції, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Доповідь керівника ГУР Олега Іващенка. Перш за все про певні завдання для російської армії", - написав він.

За словами глави держави, не фіксується готовність агресора виконувати будь-які домовленості і припиняти війну.

"Зате достатньо інформації про підготовку подальших російських ударів по нашій енергетиці та інфраструктурі, включаючи об'єкти та мережі, що обслуговують наші атомні станції", - пише він.

Президент попередив, що кожен такий російський удар по енергетиці в умовах суворої зими послаблює і знецінює зусилля ключових держав, зокрема Сполучених Штатів, щодо закінчення війни.

"Україна - максимально конструктивна в дипломатії, Росія - зосереджена тільки на ударах і знущаннях над людьми. Партнери повинні зробити з цього відповідні висновки. Наявну інформацію будемо передавати тим у світі, чий вплив має значення і може допомогти", - додав Зеленський.

У Раді попередили про підготовку нового удару РФ

Ворог готовий завдати масованого удару, заявив народний депутат, секретар парламентського комітету з національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко.

"Щодо чергового масованого удару РФ по українській енергосистемі, ми повинні чекати ворожих атак щодня. Бачимо, що Росія тероризує Україну, використовуючи зараз складні погодні умови. Ми знаємо, що ворог готовий, все залежить від його намірів, а намір - найближчим часом. Тому це може статися і сьогодні, і завтра. Відповідно, потрібно бути в даний час, і завтра. Відповідно, потрібно бути в готовності", - говорить він.

Костенко додав, що точно сказати, що ворожий масований удар відбудеться саме цього вечора, не можна, але виключати цього також не варто.

Раніше повідомлялося про те, що армія країни-терориста Росії завдала масованого ракетно-дронового удару по Києву. Кількість постраждалих зросла.

Як повідомляв Главред, країна-агресор РФ атакувала Україну дронами і ракетами. У ряді регіонів прогриміли вибухи. У повітрі фіксували велику кількість БПЛА.

Під ударами ворога - об'єкти критичної інфраструктури, підприємства, магазини і житло мирних людей. У Білоцерківському районі в результаті ворожої атаки загинула жінка 1978 року народження.

