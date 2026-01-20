Росія підняла "ТУшки" в повітря: коли очікувати можливі пуски ракет

Повітряні сили попередили про підняття в повітря стратегічних бомбардувальників РФ.

Аналітики прогнозують наближення до стратегічних пускових зон / Вікіпедія, Міністерство оборони РФ

Коротко:

РФ підняла в повітря 3–4 Ту-95МС з аеродрому "Оленья"

Літаки могли пройти близько третини маршруту до пускових зон

Пуски ракет очікуються з 6:00 до 6:50 за стандартною тактикою

У ніч проти 20 січня 2026 року країна-агресорка підняла в повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95МС з території Росії. Про це повідомили в Повітряні сили України.

За попередніми даними моніторингових каналів, у повітрі перебуває від трьох до чотирьох літаків Ту-95МС, що вилетіли з аеродрому "Оленья" у Мурманській області.

Станом на 3:45, за інформацією джерел, у повітрі може перебувати група літаків стратегічної авіації РФ щонайменше з чотирьох бортів з Оленья.

Орієнтовний час наближення до пускових зон

За оцінками аналітиків, літаки могли пройти близько третини маршруту, а підліт до пускових зон очікується приблизно:

Саратовська зона — 5:30

Волгоград-Волгодонськ — 6:00

Каспійська зона — 6:30-7:00

Щодо далекого сходу РФ, якщо літаки вилітали, вони повинні дістатися пускових зон приблизно у той же час. Остаточних та достовірних даних наразі немає.

"У разі пусків очікуваними вони будуть в період з 6:00-6:50 згідно стандартної тактики ворога", — зазначають експерти.

Літаки, якими обстрілюють Україну / Інфографіка: Главред

Як мета атак РФ на енергетику – думка експерта

За словами головного наукового співробітника Національного інституту стратегічних досліджень Геннадія Рябцева, енергетичні обмеження в Україні залишаються вимушеним заходом через цілеспрямовані атаки Росії на ключові елементи енергосистеми.

Експерт підкреслює, що удари по підстанціях і високовольтних лініях суттєво ускладнюють роботу Об’єднаної енергосистеми та створюють додаткові техногенні ризики.

Рябцев додає, що пошкодження інфраструктури обмежує можливості перерозподілу електроенергії між регіонами, зокрема Чернігівською, Одеською та Донецькою областями, і змушує енергетиків застосовувати відключення для підтримки стабільності системи.

Удари по Україні - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, Росія продовжує обстрілювати українські міста. Зокрема під ударом опинився Київ. У столиці 20 січня пролунали вибухи внаслідок атак балістичними ракетами та безпілотниками типу Шахед.

Нагадаємо, що в ніч на 19 січня російська окупаційна армія атакувала Україну дронами. Була оголошена повітряна тривога. БПЛА зафіксували в Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській областях.

Крім того, РФ готує удари по підстанціях, що забезпечують роботу українських АЕС. Промах "Кинджала" чи "Іскандера" по підстанції може призвести до влучання безпосередньо в енергоблок. Про це заявив український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

