Росія підняла "ТУшки" в повітря: коли очікувати можливі пуски ракет

У ніч проти 20 січня 2026 року країна-агресорка підняла в повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95МС з території Росії. Про це повідомили в Повітряні сили України.
За попередніми даними моніторингових каналів, у повітрі перебуває від трьох до чотирьох літаків Ту-95МС, що вилетіли з аеродрому "Оленья" у Мурманській області.
Станом на 3:45, за інформацією джерел, у повітрі може перебувати група літаків стратегічної авіації РФ щонайменше з чотирьох бортів з Оленья.
Орієнтовний час наближення до пускових зон
За оцінками аналітиків, літаки могли пройти близько третини маршруту, а підліт до пускових зон очікується приблизно:
- Саратовська зона — 5:30
- Волгоград-Волгодонськ — 6:00
- Каспійська зона — 6:30-7:00
Щодо далекого сходу РФ, якщо літаки вилітали, вони повинні дістатися пускових зон приблизно у той же час. Остаточних та достовірних даних наразі немає.
"У разі пусків очікуваними вони будуть в період з 6:00-6:50 згідно стандартної тактики ворога", — зазначають експерти.
Як мета атак РФ на енергетику – думка експерта
За словами головного наукового співробітника Національного інституту стратегічних досліджень Геннадія Рябцева, енергетичні обмеження в Україні залишаються вимушеним заходом через цілеспрямовані атаки Росії на ключові елементи енергосистеми.
Експерт підкреслює, що удари по підстанціях і високовольтних лініях суттєво ускладнюють роботу Об’єднаної енергосистеми та створюють додаткові техногенні ризики.
Рябцев додає, що пошкодження інфраструктури обмежує можливості перерозподілу електроенергії між регіонами, зокрема Чернігівською, Одеською та Донецькою областями, і змушує енергетиків застосовувати відключення для підтримки стабільності системи.
