РФ знищила великий енергооб’єкт: під ударами інфраструктура одразу двох міст

Інна Ковенько
15 січня 2026, 17:34оновлено 15 січня, 18:36
РФ завдала нових ударів по Україні, зруйнувавши великий енергооб’єкт у Харкові та атакувавши інфраструктуру Кривого Рогу.
РФ зруйнувала великий енергооб’єкт: під ударами інфраструктура одразу двох міст/ Колаж Главред, фото: поліція, EPA

Коротко:

  • Ворог знищив великий об’єкт енергетики в Харкові
  • Кривий Ріг зазнав масованої шахедної атаки по критичній інфраструктурі
  • Масштаби руйнувань та наслідки з'ясовують

Армія країни агресорки Росії завдала удару по Харкову. Внаслідок ворожого обстрілу був зруйнований великий об’єкт критичної енергетичної інфраструктури.

Зазначається, що робиться усе для мінімізації наслідків російських обстрілів та втримання керованості ситуації. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов 15 січня.

"Ворог зруйнував великий об’єкт критичної енергетичної інфраструктури. Штаб з подолання наслідків надзвичайних ситуацій працює у режимі 24/7, на місці - аварійні служби та профільні фахівці. Ми робимо все можливе, щоб мінімізувати наслідки ворожих ударів і втримати керованість ситуації", - йдеться у повідомленні.

За словами начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, усі профільні служби переведено в посилений режим роботи після чергової атаки ворога по енергетиці. Масштаби руйнувань та наслідки ударів наразі з'ясовують.

Зазначається, що в Харкові та області діють планові відключення світла.

"Робимо все можливе, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію. Обов'язково реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Загроза ворожих ударів зберігається постійно", - йдеться в повідомленні.

Атака по Кривому Розі

Крім того, окупанти масовано атакують шахедами Кривий Ріг. Очільник Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомляє про атаку на об'єкт інфраструктури.

"Кривий Ріг. Знову масова шахедна атака.Знову атакують об'єкт інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

РФ змінила тактику ударів по Україні - думка експерта

Військовий експерт, екс-співробітник Служби безпеки України Іван Ступак вважає, що до кінця березня РФ розраховує "вибивати" інфраструктуру України.

"Вона бачить, наскільки ми вразливі, і змінила тактику обстрілів", - сказав він в інтерв'ю Главреду.

Експерт каже, що раніше росіяни били по багатьох областях України, то зараз вони "беруться" за одну область і намагаються за одну ніч винести там максимальну кількість об'єктів.

"До кінця березня, поки стоять холоди, Росія не позбавить себе можливості знищити нашу енергетичну інфраструктуру. А ось після березня вже можна буде про щось говорити", - вважає Ступак.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, уранці 15 січня у Львові пролунали вибухи. Ворожий безпілотник впав на дитячий майданчик поблизу пам’ятника Степану Бандері, повідомив міський голова Андрій Садовий.

Крім того, вранці 15 січня в Києві оголосили повітряну тривогу через ворожу атаку дронів. У столиці було чутно роботу сил ППО. В Солом'янському районі в результаті ворожої атаки зафіксовано падіння уламків на житловий будинок.

Нагадаємо, у Росії заявляють, що в разі наближення поразки у війні проти України Москва може вдатися до застосування ядерної зброї проти союзників Києва в Європі, про що сказав Сергій Караганов, голова президії організації "Рада з питань зовнішньої та оборонної політики" РФ.

Звідки та чим РФ атакує Україну / Інфографика: Главред

Про персону: Ігор Терехов

Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

14:09

Гороскоп на завтра 16 січня: Левам - випробування, Стрільцям - вигода

13:59

"Пошлю його на...": пісні Лоліти включать до шкільної програми РФ

13:37

Вагітна Гросу б'є на сполох щодо свого стану: "Жесть якась коїться"Відео

13:34

Стартувала прем’єра українського детективного трилера у стилі true crimeВідео

13:32

До -15 градусів: синоптики попередили про затяжні морози на Тернопільщині

13:32

Пісок і сіль — давно в минулому: чим насправді рятують дороги від ожеледіВідео

13:32

Плани Трампа щодо Гренландії можуть призвести до розширення Євросоюзу – ЗМІ

13:29

Залишилось закрити угоду: в США заявили про останній етап закінчення війни

13:12

Ворог поставив біля ядерних реакторів ЗАЕС небезпечну техніку: що задумала РФ

12:38

Що означає буква "S" у техпаспорті авто: далеко не всі знають її значенняВідео

