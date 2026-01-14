Чи залишаться українці без газу через атаки РФ: експерт оцінив найгірші сценарії

Газова система України витримає атаки. Але теоретично проблеми можливі.

Аналітик пояснив, що буде з газом в Україні через атаки РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com ​

Ви дізнаєтеся:

Чому "загасити" газову мережу України не так просто

Чи є ризик того, що українці залишаться без блакитного палива

Прогнозувати можливі перебої з газопостачанням в Україні в умовах війни зараз неможливо, проте навіть негативний сценарій не буде критичним. Про це в інтерв'ю Главреду розповів директор аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко.

За його словами, ситуація з газом безпосередньо залежить від дій ворога, на які українська сторона вплинути не може. Попри роботу Збройних сил України, дати стовідсоткові гарантії стабільного газопостачання не можна.

"Теоретично може виникнути ситуація, що газу дійсно не буде. Але я не став би називати це фатальним сценарієм", - сказав він.

Експерт пояснив, що газова мережа в Україні є розгалуженою та має можливості для дублювання та підключення до альтернативних гілок. Відновлення газопостачання в разі пошкоджень вирішується на локальному рівні: десь це зробити простіше, десь складніше — іноді потрібно змінювати схеми або переробляти мережі.

Сергієнко також звернув увагу, що загальне споживання газу в країні істотно скоротилося. Тому заяви про те, що Україна нібито недостатньо закачала газу в підземні сховища, він вважає перебільшеними.

Крім того, газова інфраструктура, за його словами, більш стійка до зовнішніх впливів, ніж електромережі, які проходять на великі відстані по повітрю та значно вразливіші для атак.

"Будемо сподіватися, що без газу ми все-таки не залишимося", — резюмував експерт.

Ситуація в енергетиці України

Як писав Главред, 13 січня через складну ситуацію в енергосистемі в Києві та частині Київської області застосовані аварійні відключення електроенергії. Причини введення обмежень — ракетно-дронова атака на енергооб'єкти, сильний мороз і наслідки негоди в Київській області.

Як заявив заступник міністра енергетики Микола Колесник, в Міненерго поки не можуть прогнозувати час відновлення електропостачання в Києві.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають.

"Вони будуть проходити фактично цілодобово, попри всі складні погодні умови, для того щоб якомога швидше стабілізувати ситуацію та перейти до планового графіка. Ситуація досить складна, і ми бачимо, що зараз ніяких прогнозів дати не можемо, оскільки ворог продовжує ці інтенсивні атаки", - додав Колесник.

Заступник міністра розвитку громад і територій Костянтин Ковальчук заявив, що в Україні без опалення залишаються близько 1,5% житлових будинків, у Києві без тепла залишаються 472 будинки, найбільше - у Печерському районі. За його словами, вночі російські війська атакували 15 об'єктів критичної інфраструктури, зокрема ТЕС і ТЕЦ у різних регіонах України.

Про персону: Олександр Сергієнко Сергієнко Олександр Іванович - (нар. 19 жовтня 1947р. с. Роздольне, Росія)— український політик. Колишній 1-й заступник голови Трудової партії України (з 05.2000); співголова Народно-патріотичного об'єднання "За Україну" (з 07.2001), пише Вікіпедія. Навчався у Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", на факультеті радіоелектроніки (1966—1973), за спеціальністю інженер електронної техніки; доктор філософії з питань права. Кандидат фізико-математичних наук, юрист, директор аналітико-дослідницького центру "Інститут міста".

