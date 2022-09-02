"Недопалків" буде більше: експерт розповів, що чекає Крим у разі повернення Херсона Україні

Росія в осяжній перспективі може втратити контроль над Кримом / Міноборони РФ

Росія може втратити контроль над окупованим Кримом у разі, якщо українські війська завершать звільнення Правобережної частини Херсонщини. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт Сергій Грабський.

"Ми отримаємо дуже вигідні оперативні позиції. Адже правий берег вище за лівий, і, крім того, що ми отримаємо можливість для ударів більшої дальності, ми також зможемо завдавати ударів вогневими системами на велику глибину. Тобто дотягуватися не тільки до обох виходів з Криму, але і до більшої кількості об'єктів в Криму", - зазначив Грабський.

На його думку, півострів Крим в даному випадку розглядається як база постачання угруповання противника, що діє на північно-таврійському напрямку — лівобережній Херсонщині, частині Запорізької та Донецької областей.

"Перерізаючи комунікації противнику, тобто постачання його людськими ресурсами, озброєнням, боєприпасами, матеріальними засобами, ми створюємо передумови для звільнення, що може призвести до руйнування всієї системи оборони противника на півдні. Тому передумови дій ЗСУ абсолютно очевидні", - говорить Сергій Грабський.

При цьому, у разі втрати Херсона, Росія вже нікуди не зможе перекинути ті угруповання військ, які у неї звільняться.

"Тоді вони будуть переходити до стратегічної оборони, намагаючись закріпитися на поточних позиціях. Тому вони будуть вживати серйозних заходів для того, щоб утримати Крим. Адже вже сьогодні, навіть без урахування звільнення правобережної Херсонщини, у нас є можливість наносити удари по кримському угрупованню противника. А в разі звільнення цієї території, географія "недопалків", які падають на кримську землю, об'єктивно збільшиться", - пояснив Грабський.

Крім того, той факт, що ми беремо під вогневий контроль обидва виходи з Криму, значно послаблює будь-які дії противника в північній Таврії.

"Плече підвозу матеріальних засобів тоді має здійснюватися з Донецької області, і через це воно збільшиться, щонайменше, втричі. І тоді говорити про якісь наступальні дії противника стане неможливо. Крім того, як тільки росіян виженуть з правого берега Дніпра, вони вже фізично не матимуть в осяжній перспективі тієї кількості сил і засобів, щоб форсувати таку водну перешкоду, як Дніпро. І саме тому вони відчайдушно будуть триматися за правий берег, не рахуючись зі своїми втратами і відправляючи на цей напрямок все, що тільки можна", - резюмував експерт.

Як писав Главред, радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявив, що анексований Росією ще вісім років тому Крим буде звільнений будь-яким шляхом, в тому числі військовим. Це розуміє в тому числі і світова спільнота.

Також повідомлялося, що російські окупанти в Криму ховають свою зброю і боєприпаси на складах з вугіллям і свинофермах. Так вони почали робити після потужних "прильотів" по Криму.

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