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Військовий експерт розповів, як скоро Україна зможе звільнити Херсон

2 вересня 2022, 10:24

Протягом останніх місяців українські та російські війська підвищували ставки і довели ситуацію до того рівня, коли в жодної зі сторін немає видимих преференцій.

Херсон ЗСУ війська РФ
Росія чіплятиметься за Херсон до останнього / Колаж Людмила Денісова, ua.usembassy.gov, Reuters

Російські війська чіплятимуться за Херсон до останнього. Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив військовий експерт Сергій Грабський.

"Усвідомлюючи важливість цього напрямку на стратегічному рівні, Росія може вжити безпрецедентних заходів, щоб цього уникнути. Якщо ми говоримо про звільнення Херсона, то треба розуміти, що бої в місті — це надзвичайно складний вид бойових дій. І ми бачимо, як противник стікає кров'ю, намагаючись штурмувати наші населені пункти. Ми не можемо дозволити собі таку розкіш, враховуючи, що в місті знаходиться багато наших співгромадян", - вважає Грабський.

На його думку, поки що зарано говорити про те, що навіть за наявності достатньої кількості сил і засобів Україна зможе гарантовано звільнити Херсон.

"Протягом останніх місяців і українські, і російські війська, кажучи термінами карткової гри, підвищували ставки і довели ситуацію до того рівня, коли ні в однієї зі сторін немає видимих преференцій. На моє переконання, кожна з них дуже обмежена в проведенні широкомасштабних наступальних дій. Є військове правило - наступальна угруповання повинна перевищувати ту, що обороняється, щонайменше, в 3 рази. І у мене великі сумніви щодо того, що ми маємо таку кількість військ на тому напрямку", - зазначив Грабський.

Як повідомляв Главред, в українських військ є можливість звільнити Херсон від російських окупантів без бойових дій і обстрілів. Для цього їм потрібно лише оточити 20 тис.окупантів в регіоні. І якщо українським бійцям вдасться оточити окупантів, то росіяни будуть змушені без бою вивести війська з міста.

Нагадаємо, раніше політичний і економічний експерт Тарас Загородній зазначав, що можливі терміни закінчення війни РФ проти України визначить те, як буде розвиватися ситуація на фронті. І ключовою точкою є навіть не Херсон, а Херсонська область, де знаходиться велике угруповання російських військ, що налічує 25 тисяч військовослужбовців.

Бої за Херсон - інші новини:

війна в Україні новини Херсона Сергій Грабський
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