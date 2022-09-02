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ЗСУ розгромили поромну переправу окупантів на Херсонщині: логістика армії РФ порушена

2 вересня 2022, 16:42

Українські воїни знищили на півдні держави понад три десятки російських загарбників, 19 одиниць ворожої техніки і склад боєприпасів.

Украинские военные, ВСУ
ЗСУ розгромили поромну переправу окупантів на Херсонщині/ Генштаб ЗСУ

Контрнаступ українських військових на півдні продовжується. Там тривають позиційні бої, метою яких є покращення положення по лінії фронту.

Обстановка залишається стабільно складною, проте українські воїни її контролюють. Про хід контрнаступу та втрати ворога розповіли в Оперативному командуванні "Південь".

Зазначається, що українські військові завдають вогневого ураження ворогу, щоб той не міг ввести у бій резерви, а також щоб порушити систему управління ворожими військами.

Завдяки діям бійців ЗСУ вдалося порушити логістику російських окупантів.

"Забезпечено призупинення логістики противника щодо забезпечення боєприпасами та пально-мастильними матеріалами", – йдеться у повідомленні.

Також українські воїни нанесли влучні удари по поромній переправі окупантів на Херсонщині.

"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань нанесено результативні удари по поромній переправі поблизу села Львове та по двом районам зосередження сил і засобів противника", – розповіли в ОК "Південь".

Загалом сьогоднішній день був результативним для українських військових – окупанти втратили на півдні:

  • 37 загарбників,
  • 3 танки,
  • 4 гаубиці "Мста-Б",
  • реактивну систему залпового вогню "Град",
  • 10 одиниць авто-бронетехніки,
  • склад боєприпасів в Бериславському районі.

Також ушкоджений вчора, 1 вересня, в районі Сухого Ставку ворожий літак Су-25 був виведений зі складу російських сил.

Загарбники продовжують намагатися розвідати обстановку на фронті за допомогою безпілотників. Для цього вони застосовують як дрони оперативно-тактичного рівня, так і розвідувально-ударні.

"Один з таких шпигунів ранком намагався зібрати обстановку по Одещині, ухиляючись від роботи протиповітряної оборони, під пильним спостереженням зманеврував на Миколаївщину, де й був збитий", – зазначають в ОК "Південь".

Контрнаступ ЗСУ на півдні

Нагадаємо, українські військові 29 серпня прорвали першу лінію оборони під окупованим російськими загарбниками Херсоном. Українські військові повідомили, що в Херсонській області окупаційні війська відійшли від своїх позицій, десантники країни-агресора РФ тікають з поля бою.

Пізніше у ЗСУ закликали до тиші на інформаційному фронті щодо поширення інформації, яка стосується подій на півдні країни. Новинний ажіотаж може завадити контрнаступу ЗСУ, заявили у ЗСУ.

У британській розвідці підтвердили, що Україна вже досягнула певних успіхів під час наступу на російських окупантів на півдні. Так, ЗСУ вдалося відсунути лінію фронту у деяких районах на певну відстань.

Також стало відомо, що США провели з Україною "військові ігри" перед тим, як ЗСУ пішли у контрнаступ проти окупантів на півдні нашої держави. Такі "ігри" були покликані допомогти українським Збройним силам зрозуміти, як діяти за різних сценаріїв для досягнення успіху і скільки сил для цього потрібно.

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