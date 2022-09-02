Другого шансу вже не буде: Грабський розповів про наслідки для РФ після втрати Херсона

Українські військові намагаються прорватися в Херсон / Генштаб ЗСУ, УНІАН

Те, що відбувається в Херсоні, має всі ознаки контрнаступу ЗСУ. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт Сергій Грабський.

Грабський звертає увагу на те, що на півдні зібрано серйозне угруповання противника і ситуація досить складна.

"Є певні ознаки того, що щось схоже [на контрнаступ] відбувається. Адже місцеві колаборанти заявляють про масовані обстріли. Це може бути ознакою проведення певних наступальних дій, але ми не маємо інформації в повному обсязі, оскільки треба знати, на яких напрямках, на яку глибину і по яких об'єктах ведуться ці обстріли", - сказав експерт.

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Також, за словами Грабського, російське угруповання на півдні буде приречене на знищення, якщо наступ українських військ буде успішним.

"Якщо українським військам вдасться пробити оборону і вийти на правий берег Дніпра, то стратегічні, оперативні і, меншою мірою, тактичні завдання противника не будуть виконані. Треба розуміти також і те, що у противника в найближчій перспективі вже не буде другого шансу перебратися на правий берег Дніпра", - говорить Сергій Грабський.

Раніше Главред писав, що на півдні підрозділи Збройних сил України продовжують завдавати ударів для зменшення сил і могутності ворога-зокрема, українські військові ведуть позиційні бої і закріплюються на звільнених територіях.

Також повідомлялося, що українські військові можуть спробувати звільнити Херсон від російських окупантів без бойових дій і обстрілів. Для цього їм потрібно лише оточити 20 тис. окупантів в регіоні.

Наступ ЗСУ на Херсон - що відомо: