ЗСУ перехопили ініціативу на Харківщині: комбат назвав вирішальний фактор

Військовий зазначає, що для російських окупантів не залишилось безпечного місця поблизу українського кордону через ефективні удари західним озброєнням.

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Комбат розповів, як ЗСУ перехопили ініціативу у РФ / Колаж Гларвед, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 22 окрема механізована бригада, deepstatemap

Сили оборони України успішно перехоплюють ініціативу на Харківському напрямку. Успішні дії українських військових напряму пов'язані із дозволом західних країн завдавати ударів по території РФ. Про це в ефірі Еспресо повідомив командир батальйону ударних БПАК "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко.

За його словами, Сили оборони України успішно виконують завдання на Харківщині.

"Після надання дозволу на застосування зброї безпілотники, а також високоточна зброя наших партнерів достатньо ефективно, потужно працює по РФ. Це дуже сильно грає на користь Сил оборони, бо противник втратив можливості максимально наближатися до лінії державного кордону і відчувати себе там безкарним", - вказав військовий. відео дня

Федоренко додав, що до того, як західні країни дозволили завдавати ударів по Росії власним озброєнням, ЗСУ активно застосовували БпЛА для знищення військових цілей на території РФ.

Однак, комбат наголошує, що цього було мало для того, щоб росіяни зрозуміли, що безпечного місця для них поблизу українського кордону більше немає.

За його даними, українські військові здійснили успішні контратакувальні дії в напрямку населених пунктів Стрілеча-Глибоке та у самому місті Вовчанськ.

"Можливості застосування високоточної зброї напряму зруйнували противнику швидке плече логістики біля лінії державного кордону. Щоб було зрозуміло: є лінія державного кордону, противник накопичується на своїй території близько, щоб потім швидко і маневрово переходити лінію державного кордону. Застосування високоточної зброї дало можливість, щоб противник від рівня державного кордону мусив витягувати основні сили й засоби в тил та мігрувати, застосовуючи іншу тактику - меншої кількості груп, менше насичення й так далі, що суттєво вдарило по його ударно-штурмових спроможностях", - сказав військовослужбовець.

Він резюмував, що Сили оборони, зокрема за допомогою пакета військової допомоги та українських безпілотників, отримали можливість ефективно та точно уражати противника, що сприяло блокуванню його наступальної ініціативи і стабілізації ситуації на полі бою.

Федоренко наголосив, що таким чином Сили оборони України змогли повернути собі ініціативу на Харківському напрямку, однак подальша робота триває.

"Я впевнений в успіху, тут навіть не просто стриманий оптимізм, а таки упевнений оптимізм", - сказав він.

Хто такий Юрій Федоренко? Юрій Федоренко - український політик, правозахисник, громадський діяч та військовик. Депутат Київської міської ради з 1 грудня 2020 року. Секретар постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин. З першого дня повномасштабного російського вторгнення в Україну воював у складі 112 бригади 128 батальйону Тероборони на посаді командира 4 роти. 9 лютого 2023 року Федоренко очолив одну з перших в Україні рот ударних авіаційних комплексів (РУБпАК "Ахіллес") у складі 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка. 31 січня 2024 року рота масштабувалася у батальйон (БУБпАК "Ахіллес"), пише Вікіпедія.

Бої на Харківщині - яка ситуація у Вовчанську

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Збройні сили України відбили першу хвилю наступу російських окупаційних військ у Харківській області, проводячи активні контратаки на Харківському напрямку. За словами військового аналітика Олексія Гетьмана, ворог готується до другої хвилі наступу, посилюючи свої позиції.

Водночас військово-політичний оглядач Олександр Коваленко повідомив про те, що російські сили заблоковані на території агрегатного заводу у Вовчанську. Постачання провізії та БК для них здійснюється дронами.

Російське військове командування направляє більшу кількість резервів та ресурсів на Харківський напрямок, щоб припинити відступ власних військ. Про це заявив військовослужбовець та голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

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