Росіяни потрапили в повне оточення на Харківщині: стала відома доля окупантів

У російських військових, які потрапили в оточення на агрегатному заводі у Вовчанську є лише 2 варіанти подальших дій, вважає військовий експерт.

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У військових РФ, які потрапили в оточення є лише 2 варіанти розвитку подій / Колаж Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, deepststaemap

Російські окупаційні війська потрапили в оточення на Харківщині. Сили ворога заблоковані на території агрегатного заводу у Вовчанську, постачання провізії та БК ускладнене. Про це в ефірі "Еспресо" повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, наступ російських військ на цьому напрямку фронту перебуває у стадії стагнації, адже після просування в напрямку населеного пункту Тихе, вони були змушені повертатись на початкові позиції.

"У самому Вовчанську дуже цікава ситуація виникла нещодавно, коли їхній штурмовий підрозділ був оточений на заводі. З одного боку нібито, якщо дивитися на мапи, то там є контроль, а з іншого боку - це підрозділ, який знаходиться повністю в оточенні", - наголосив Коваленко. відео дня

Експерт вказує на те, що постачання оточених військових РФ здійснюється за допомогою дронів. Коваленко додає, що з даної ситуації у ворожого підрозділу буде лише 2 варіанти виходу: здатись в полон або стати 200-ми.

"Це ненадійний логістичний елемент, який може їм допомогти утримати цю позицію, тому найближчим часом, я думаю, вони або здадуться полон, або будуть двохсотими", - підсумував військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".

Він зазначив, що загалом найбільш небезпечні зони, де російські війська все ще можуть просуватись, - це Покровський, Краматорський напрямок, а також місто Часів Яр. У цілому, ситуація у Харківській області є більш стабільною та під контролем Збройних сил України.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Наступ РФ на Харківщині - що відомо про бої у Вовчанську

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, боєць із 24-ї окремої штурмової бригади "Айдар" Станіслав Бунятов, відомий під позивним "Осман", розповів про бої за Вовчанськ у Харківській області, де російські окупанти вже 5 днів заблоковані на агрегатному заводі.

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