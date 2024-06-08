У РФ максимальні втрати: ЗСУ взяли під контроль більшу частину Вовчанська

На Харківському напрямку за минулу добу ворог втратив 130 бійців.

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Українські військові на фронті / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України

Сили оборони України контролюють більшу частину Вовчанська Харківської області, заявив спікер ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

"Більша частина міста контролюється повністю Силами оборони України, вони тримають ворога під вогневим контролем, завдають йому максимальних втрат. Ми намагаємося просуватися вперед для звільнення всіх наших територій", - підкреслив він в ефірі телемарафону.

Він уточнив, що на Харківському напрямку за минулу добу ворог втратив 130 бійців особового складу. Українські військові знищили один танк, вісім артилерійських систем, дев'ять автомобілів і 40 БПЛА окупантів.

відео дня

"Також на цьому напрямку піхотинці 36-ї бригади морської піхоти днями взяли в полон кількох російських кадрових військовослужбовців. Це були офіцери та кілька солдатів російської армії", - додав Волошин.

Що кажуть у Генштабі

Російські терористи зі своєї території продовжують завдавати ударів керованими авіаційними бомбами по Харківській області. Зокрема, ворог завдав удару з боку Бєлгорода трьома УАБами по Вовчанську, а ще одну бомбу скинув у район Старого Салтова.

На Харківському напрямку станом на 11:00 тривають три атаки окупантів у районі Вовчанська. Ситуація під контролем, повідомили в Генштабі.

Що за місто Вовчанськ? Вовчанськ – місто в Україні, у Чугуївському районі Харківської області, центр Вовчанської міської громади, колишній районний центр однойменного району. Згідно з даними станом на 2022 рік, у місті проживали близько 3500 людей, пише Вікіпедія.

Бої за Вовчанськ - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що росіяни прорвалися біля Вовчанська. Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російська окупаційна армія нещодавно просунулася поблизу Вовчанська на Харківщині. Утім, їхній темп наступальних операцій сповільнився.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що армія РФ підтягує резерви під Вовчанськом. Офіцер відділення розвідки бригади "Рубіж" НГУ Віталій Литвин повідомив, що в Харківській області росіяни підтягують резерви і перегруповуються, щоб відновити штурми Липців і Вовчанська.

Як повідомлялося раніше, ЗСУ перейшли в наступ у Вовчанську. В Інституті вивчення війни підтвердили успішне просування Сил оборони України у Вовчанську і назвали ключову мету російського наступу на Харківщині - відтіснити українські війська від міжнародного кордону з Бєлгородською областю і наблизитися до Харкова.

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