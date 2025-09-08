"Росіяни відповзуть": Хилюк назвав імовірний сценарій завершення війни

Володимир Путін зумів правильно організувати агресію росіян і суттєво підвищити її градус, вважає Дмитро Хилюк.

Дмитро Хилюк спрогнозував сценарій завершення війни / Колаж: Главред, фото: koordshtab.gov.ua, kremlin.ru

Важливе із заяв Хилюка:

Війна закінчиться, коли Путіна не стане

Путін - це нелюдь, яка захотіла увійти в історію

Журналіст Дмитро Хилюк, який три з половиною роки провів у російському полоні, відповів на запитання про те, коли може закінчитися війна, розв'язана РФ проти України.

"Дуже сподіваюся, що війна закінчиться, коли Путіна не стане, тому що агресія росіян без нього була пасивною. Так, росіяни нас ненавиділи, але добровільно вони б не взяли б у руки зброю і не поїхали б убивати українців", - наголосив він в інтерв'ю Главреду.

Журналіст вважає, що Путін зумів правильно організувати цю агресію, істотно підвищити її градус і спрямувати силу цієї ненависті на конкретні дії: убивства українців, тортури, мародерство, зґвалтування тощо.

"Тому Путін - натхненник цієї війни і людина, а точніше нелюдь, яка захотіла увійти в історію "собирателем земель русских", - переконаний він.

На його думку, після смерті Путіна кремлівська верхівка постарається скинути на диктатора провину за розв'язану проти України війну.

"Мені здається, на нього "повісять усіх собак" усілякі шойгу, лаврови та інші, скажуть, що вони не винні, то Путін їх примушував, спишуть на "мертве тіло" всі гріхи і відповзуть від України. Росіяни після смерті Путіна відповзуть від України фізично, але ментально від нас не відчепляться. Нам доведеться століттями жити добре озброєними і наказувати нашим дітям і онукам, щоб не сміли дружити з (нецензурно - росіянами), бо (нецензурно - росіянин) їх зрадить і, навіть якщо посміхатиметься, буде тримати ніж, який рано чи пізно встромить у спину Україні", - додав він.

Українського військового звільнили в день його народження

У результаті обміну полоненими між Україною та Російською Федерацією були повернуті тяжкопоранені та хворі захисники. Один із військовослужбовців зустрів день повернення додому в день свого народження.

Журналіст, який раніше повернувся з полону, розповів про звірства росіян. У камерах Дмитро Хилюк перебував із різними людьми, і за ці роки їх було близько 60 осіб.

Раніше Хилюк розповів, що роблять росіяни з полоненими українцями. За його словами, росіяни намагаються домогтися того, щоб полонені забули, що вони - люди.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що розвідники евакуювали чотирьох бійців ЗСУ. До операції з евакуації залучили спецпідрозділи ВМС і НГУ.

Про персону: Дмитро Хилюк Дмитро Хилюк – український журналіст, кореспондент УНІАН. 3 березня 2022 року в селі Козаровичі Київської області під час наступу російських окупаційних військ на Київ потрапив у російський полон, де перебував до 24 серпня 2025 року.

