Ховалися в окупації три роки: розвідники евакуювали чотирьох бійців ЗСУ

До операції з евакуації залучили спецпідрозділи ВМС і НГУ.

Розвідники ВМС вивели з окупації чотирьох українських солдатів / колаж: Главред, фото: скріншот із facebook командувача ВМС ЗСУ

Українські військові перебували в окупації з 2022 року

Спецоперацію планували і розділили на кілька етапів

З тимчасово окупованої території евакуювали чотирьох українських воїнів, які перебували там понад три роки. Про це 5 вересня у Facebook повідомив командувач Військово-морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа.

Він розповів, що військова омбудсменка Ольга Решетилова отримала інформацію, що брат-близнюк обміняного військовослужбовця корпусу морської піхоти ВМС під час ведення бойових дій на сході України 2022 року, діставши тяжке поранення, потрапив до лікарні. Лікарі його приховали від російських окупантів.

"Після отримання цієї інформації я прийняв рішення про початок спеціальних евакуаційних заходів. Згодом з'ясувалося, що разом із братом-близнюком у лікарні перебували ще троє військовослужбовців Національної гвардії України, які змушені були переховуватися там упродовж понад трьох років", - написав Неїжпапа.

За його словами, до операції з евакуації залучили спецпідрозділи ВМС і НГУ. Її спланували і розділили на кілька етапів, з огляду на високу активність ведення бойових дій і посилені фільтраційні заходи з боку спецслужб РФ, повідомив Неїжпапа.

У підсумку вдалося евакуювати морського піхотинця, трьох бійців НГУ і медпрацівника лікарні, який допомагав військовослужбовцям переховуватися.

"Наразі наші воїни в безпеці та нарешті з рідними. Таким чином, загін спеціальної розвідки ВМС "Ангели" врятував уже 88 осіб і вкотре довів, що для українських воїнів немає нічого неможливого", - резюмував Неїжпапа.

