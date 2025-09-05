Що роблять із полоненими українцями: колишній в'язень Путіна розкрив усю правду

Ви дізнаєтеся:
- Чого домагаються росіяни від полонених
- Як окупанти знущаються над українцями
Російські окупанти намагаються зламати людську волю, знущаючись над українськими полоненими.
Про це на чаті в Главреді розповів журналіст, звільнений із російського полону, Дмитро Хилюк.
"Вони просто намагалися зламати людську волю, щоб зробити з нас слухняних заляканих тварин, баранів, на яких достатньо махнути рукою або крикнути, щоб ті злякалися. Їм потрібен був страх в очах", - розповів журналіст.
За його словами, росіяни намагаються домогтися того, щоб полонені забули, що вони - люди.
"Їм потрібна була залякана і голодна тварина, яка дивиться тільки в годівницю і не думає ні про що, крім їжі, а також постійно боїться побоїв. Усі дії росіян були спрямовані на те, щоб витравити все людське і зробити з людини тварину", - розповів колишній в'язень росіян.
Обмін військовополоненими - останні новини
Як повідомляв Главред, 24 серпня Україна і Росія провели новий обмін полоненими - стало відомо, хто повернувся додому. Україна і РФ здійснили обмін полоненими, в рамках якого додому повернулися десятки українських військових і цивільних, які перебували в неволі з 2022 року.
Зокрема, повідомлялося, що кореспондент інформаційного агентства УНІАН Дмитро Хилюк повернувся додому з російського полону. Після повернення Хилюк розповів про те, що відбувалося в полоні. У полоні в Дмитра Хилюка погіршився стан здоров'я. Він уперше зміг поговорити з батьками.
Також із російського полону звільнили ексмера Херсона. Росіяни ще у квітні 2022 року взяли в полон колишнього мера Херсона Володимира Миколаєнка. У полоні він змінився до невпізнання.
Вам може бути цікаво:
- Із перерізаним горлом п'ять діб повз до позицій ЗСУ: військовий дивом пережив полон
- Росіяни в полоні катували нас струмом, радянськими піснями і голодом - Хилюк
- Їжа з хробаками, холод і роздягання: чутлива розповідь журналіста про полон
Про персону: Дмитро Хилюк
Дмитро Хилюк - український журналіст, кореспондент УНІАН. 3 березня 2022 року в селі Козаровичі Київської області під час наступу російських окупаційних військ на Київ потрапив у російський полон, де перебував до 24 серпня 2025 року.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред