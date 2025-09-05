Що роблять із полоненими українцями: колишній в'язень Путіна розкрив усю правду

За його словами, росіяни намагаються домогтися того, щоб полонені забули, що вони - люди.

Російські окупанти намагаються зламати людську волю, знущаючись над українськими полоненими.

Про це на чаті в Главреді розповів журналіст, звільнений із російського полону, Дмитро Хилюк.

"Вони просто намагалися зламати людську волю, щоб зробити з нас слухняних заляканих тварин, баранів, на яких достатньо махнути рукою або крикнути, щоб ті злякалися. Їм потрібен був страх в очах", - розповів журналіст.

За його словами, росіяни намагаються домогтися того, щоб полонені забули, що вони - люди.

"Їм потрібна була залякана і голодна тварина, яка дивиться тільки в годівницю і не думає ні про що, крім їжі, а також постійно боїться побоїв. Усі дії росіян були спрямовані на те, щоб витравити все людське і зробити з людини тварину", - розповів колишній в'язень росіян.

Обмін військовополоненими - останні новини

Як повідомляв Главред, 24 серпня Україна і Росія провели новий обмін полоненими - стало відомо, хто повернувся додому. Україна і РФ здійснили обмін полоненими, в рамках якого додому повернулися десятки українських військових і цивільних, які перебували в неволі з 2022 року.

Зокрема, повідомлялося, що кореспондент інформаційного агентства УНІАН Дмитро Хилюк повернувся додому з російського полону. Після повернення Хилюк розповів про те, що відбувалося в полоні. У полоні в Дмитра Хилюка погіршився стан здоров'я. Він уперше зміг поговорити з батьками.

Також із російського полону звільнили ексмера Херсона. Росіяни ще у квітні 2022 року взяли в полон колишнього мера Херсона Володимира Миколаєнка. У полоні він змінився до невпізнання.

Про персону: Дмитро Хилюк Дмитро Хилюк - український журналіст, кореспондент УНІАН. 3 березня 2022 року в селі Козаровичі Київської області під час наступу російських окупаційних військ на Київ потрапив у російський полон, де перебував до 24 серпня 2025 року.

