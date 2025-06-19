"Йому сьогодні 45": український військовий повернувся з полону у свій ювілей

Україна та РФ провели обмін полоненими. Цей день став особливим для одного з військовослужбовців.

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В Україну повернувся з полону військовий у свій День народження / Колаж: Главред, фото: Дмитро Лубинець, ДПСУ

Що відомо:

Україна та РФ провели обмін полоненими

Серед звільнених є чоловік, у якого в цей день ювілей

Україна та РФ провели обмін військовополоненими. У цей день додому повернулися важкохворі та поранені захисники. Цей день став особливим для одного із захисників - у нього сьогодні День народження. Про це розповів омбудсман України Дмитро Лубінець.

Цього дня він святкує свій ювілей.

відео дня

"У поверненого Захисника сьогодні День народження — йому 45 років. Це особливий день, адже він зустрічає його вже вдома, на рідній землі! Вітаємо всією країною!" - написав Лубінець.

Дивіться відео з обміну полоненими:

Обмін полоненими 19 червня / фото: скріншот

Обмін полоненими - останні новини за темою

19 червня Україна та Росія провели новий обмін полоненими. З російського полону вдалося визволити військових Збройних Сил України, Нацгвардії та Державної прикордонної служби. Більшість з них перебувала в полоні ще з 2022 року. Це українські захисники, які брали участь у боях на Донеччині, Луганщині, Запоріжжі, Харківщині, Сумщині, Чернігівщині та Київщині.

У Мережі з'явилися чутливі кадри, як звільнені з полону військові плачуть, розмовляючи з рідними. Один з чоловіків не зміг стримати емоцій, коли донечка повідомила, що зовсім скоро він стане дідусем.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 14 червня між Україною та Росією відбувся вже четвертий за тиждень обмін військовополоненими. Деякі з визволених українських бійців уже встигли зв'язатися з рідними. Президент Володимир Зеленський оприлюднив відповідне відео.

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