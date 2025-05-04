Росіяни вночі атакували Черкаси: пошкоджено гуртожиток, горіли квартири

Коротко:
- У Черкасах сталося одразу кілька пожеж
- Значних пошкоджень зазнали дві квартири гуртожитку
У ніч на 4 травня російські військові атакували безпілотниками Черкаси. Про це в Telegram повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.
За його словами, у місті сталося одразу кілька пожеж.
"Зокрема, пошкоджено гуртожиток. Там загорілося в одній із квартир. Побиті вікна", - поінформував чиновник.
У Державній службі України з надзвичайних ситуацій уточнили, що зафіксували п'ять пожеж за різними адресами. Зокрема, горіли квартири, складська будівля одного з підприємств, дачний будинок і суха рослинність.
"Значних пошкоджень зазнали дві квартири на першому та другому поверхах чотириповерхового гуртожитку. Також пошкоджено вікна інших квартир", - ідеться в повідомленні.
За даними рятувальників, унаслідок атаки постраждала одна людина.
Ситуація на фронті - що відомо
Уночі ворожі дрони масовано атакували столицю України, є постраждалі, серед них діти. Так, за даними рятувальників, унаслідок атаки дронами в Києві виникли руйнування та загоряння в трьох районах: Оболонському, Святошинському та Шевченківському. Загалом унаслідок атаки безпілотниками постраждали 11 осіб, з яких 2 дітей.
Як раніше повідомляв Главред, ЗСУ відбили штурм і "віджали" ворожу техніку на ключовому напрямку . Після відбиття штурму оператори ССО знищили ще трьох російських окупантів, які закріпилися в підвалі будинку, закидавши їх термобаричними гранатами.
Як розповідає аналітик Олександр Мусієнко, російські війська зосередили зусилля на Покровському та Лиманському напрямках у Донецькій області. Він також натякнув, які цілі вибрав Путін на літо.
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