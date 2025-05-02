Ринок здивував несподіваною тенденцією: в Україні зафіксовано валютний рекорд

Українці продали валюти на $1,877 млрд та купили на $2,066 млрд, чиста купівля склала $189,5 млн.

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У квітні зафіксовано рекордне падіння купівлі / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

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У квітні 2025 року в Україні зафіксовано суттєве зниження попиту на валюту, що стало найбільшим падінням за останні місяці

Обсяг купівлі доларів у квітні впав на 73,7% порівняно з березнем і став найнижчим з серпня 2023 року

У квітні 2025 року в Україні спостерігалося суттєве зниження попиту на валюту серед населення. За інформацією, оприлюдненою Національним банком України, українці значно зменшили обсяги купівлі доларів — це стало рекордним і найбільшим падінням за останні місяці.

Зокрема, громадяни продали банкам валюту (готівкову та безготівкову) на суму, еквівалентну $1,877 млрд, а придбали — на $2,066 млрд. Таким чином, чиста купівля склала $189,5 млн.

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Примітно, що у порівнянні з березнем обсяг купівлі доларів впав на 73,7%, а квітневий показник став найнижчим із серпня 2023 року, коли було придбано лише $148,5 млн. Всього з початку 2025 року українці витратили на купівлю валюти $3,347 млрд.

Курс долара в Україні / Інфографіка: Главред

В середині квітня сталося нетипове для ринку явище: вперше за вісім місяців громадяни продали більше валюти, ніж купили. Це може, безсумнівно, свідчити про зміни у фінансових настроях та поведінці населення.

Курс долара в готівковому сегменті тримався поблизу позначки 41,5 грн/долар, а до кінця місяця зріс до 41,75 грн. На міжбанківському ринку, де основну роль відіграє регулятор, курс теж підвищився — на 10 копійок, до 41,50 грн/долар.

Офіційний курс у квітні коливався від 41,08 до 41,75 грн. За місяць він зріс на 9 копійок — із 41,47 до 41,56 грн/долар. Це перше подорожчання американської валюти з початку року.

Курс валют в Україні - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, за даними на ранок, 2 травня, українці дізналися про зміни на міжбанку та в обмінниках. Долар в обмінних пунктах почав дорожчати, тоді як євро злегка знизився в ціні.

Також раніше повідомлялося, наскільки знеціниться американська валюта. Внаслідок рішень Трампа курс долара до євро скоро може впасти, це відіб’ється і на співвідношенні гривні до долара.

Водночас у квітні 2025 року Олександр Савченко радив звернути увагу на євро. За його словами, за останній місяць європейська валюта зросла. Зараз за одне євро дають близько 1,1 долара, тоді як раніше було 1,6.

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