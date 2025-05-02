Які землі в РФ контролюють ЗСУ: Зеленський розповів про ситуацію на фронті

Особливу увагу командування приділяє ситуації в Донецькій області.
Українські захисники продовжують виконувати бойові завдання на території Курської та Бєлгородської областей РФ. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.
Він також зазначив, що нині особлива увага приділяється ситуації в Донецькій області. Мова йде зокрема про Покровський напрямок та інші.
"Росія продовжує відмовлятися від повного й тривалого припинення вогню – уже всі партнери втомилися від цих російських маніпуляцій. Ми захищаємо наші позиції й ми будемо діяти відповідно як на фронті, так і в наших діях на російській території. Війна має відчуватися там, звідки вона й прийшла", - сказав Володимир Зеленський.
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