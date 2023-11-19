Росіяни 'накрили' свій же десантний полк на лівому березі Дніпра: усі подробиці

По російських десантниках одночасно працювала як українська артилерія, так й артилерія окупантів.

https://glavred.net/ukraine/rossiyane-nakryli-svoy-zhe-desantnyy-polk-na-levom-beregu-dnepra-vse-podrobnosti-10518175.html Посилання скопійоване

Російські окупанти залишили ключові позиції на лівобережжі / Колаж Главреда. Фото: ua.depositphoto.com, Міноборони РФ

Російські артилеристи накрили вогнем окупантів нещодавно сформованого 328-го полку зі складу 104-ї ДШД ЗС РФ, перекинутих у район Кринків Херсонської області. Не витримавши вогню з обох сторін, ті просто покинули ключові позиції і втекли.

Про ситуацію, що склалася на лівобережжі Херсонської області, повідомляють самі ж окупанти великого пабліку "ВДВ за Честность и Справедливость".

Зокрема, загарбники скаржаться, що полк без збою залишив позиції та відійшов. Але звинувачувати їх у цьому нібито не треба.

відео дня

"По позиціях полку постійно працювала як артилерія противника, так і наша арта, яка чомусь дуже часто помилялася в координатах і накривала своїх", - пишуть окупанти.

Повідомляється, що десантники не витримали "вогню з двох сторін" і відійшли.

Разом з тим, розгром свіжоперекинутого полку у російському Telegram-каналі називають "бойовим хрещенням" і описують ситуацію приказкою "перший млинець нанівець". Окупанти вірять, що "з часом все налагодиться".

Скріншот Главреда

Ситуація на лівобережжі

Згідно зі зведенням Генштабу, ЗСУ утримують плацдарм на лівому березі Дніпра в Херсонській області і б'ються там з ворожими силами.

За словами представниці ОК "Південь " Наталії Гуменюк, підрозділи армії України в Херсонській області відсунули окупаційні війська агресора Росії від Дніпра на відстань від 3 до 8 кілометрів і продовжують закріплюватися на лівобережжі.

Легітимна місцева влада вважає, що тиск з боку українських військ змусить ворога залишити лівий берег.

Однак, у відповідь на наступальні дії ЗСУ, Росія перекидає на південь більше військ. Новоприбулі загарбники розташовуються на узбережжі Азовського моря і Молочного лиману, де у окупантів розміщені тренувальні бази.

За спостереженням Інституту вивчення війни, принаймні з середини 2023 року українські війська проводять масштабні наземні операції на лівобережжі. Експерти переконані, що у ЗСУ є сили утримувати займані позиції. Згідно з геолокаційними кадрами, опублікованими 13 листопада, ЗСУ просунулися до Кринок. За повідомленнями російських воєнкорів від 14 листопада, українські бійці намагалися розширити зону контролю біля села.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.