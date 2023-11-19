ЗСУ - про бої за лівобережжя Херсонщини: війська РФ відсунули на 3-8 км від Дніпра

Сили оборони України вже досягли певних успіхів на лівобережжі Херсонської області, сказала представниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.

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ЗСУ форсували Дніпро і закріплюються на лівобережжі Херсонщини / Колаж: Главред, фото: В. Зеленський, Міноборони РФ ( ілюстративне фото)

Підрозділи армії України у Херсонській області відсунули окупаційні війська агресора Росії від Дніпра на відстань від 3 до 8 кілометрів і продовжують закріплюватися на лівобережжі. Мінометні розрахунки ворога вже не дістають до правого берега. Водночас там залишається декілька десятків тисяч загарбників – ворог має можливість підтягувати сили і засоби. Про це заявила речниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом вона розповіла про те, що силам оборони України вдалося відсунути окупантів від Дніпра на лівобережжі Херсонщини.

"Попередньо цифри різняться від 3 до 8 кілометрів залежно від специфіки географії та ландшафтного дизайну лівого берега. Вже мінометні розрахунки не досягають правого берега і тому це - певне досягнення, яке ми вже можемо фіксувати", - пояснила ситуацію Гуменюк. відео дня

Також вона додала, що ЗСУ продовжують закріплюватися на лівобережжі Херсонщини.

Росія зібрала десятки тисяч військ на Лівому березі Дніпра на Херсонщині

За словами Гуменюк, у армії України на цьому напрямку фронту залишається багато роботи. Незважаючи на знищення ворожої артилерії, окупанти продовжують обстрілювати правобережжя.

Крім того, спікерка ОК Південь нагадала, що у військ РФ залишається можливість підтягувати додаткові сили і засоби, а також проводити ротації.

Згідно з оцінками ЗСУ, на лівому березі Дніпра залишається декілька десятків тисяч російських окупантів.

"Ворога там багато, роботи у нас теж", - додала Наталія Гуменюк і підкреслила, що Україна не фіксує створення ворогом ударних угруповань – це означає відсутність можливостей у загарбників проводити підготовку до активних бойових дій.

Ситуація на лівобережжі Херсонщини

Командування Морської піхоти Військово-Морських сил ЗСУ 17 листопада опублікувало повідомлення про те, що ЗСУ закріпилися на лівому березі Херсонщини. Війська провели серію успішних дій, які призвели до ефективних результатів.

Армія України закріплюється на лівобережжі Херсонщини, розповіла Наталія Гуменюк. Українські війська проводять бойову роботу, спрямовану на підтримку досягнутого успіху. На ситуацію впливають і погодні умови.

ЗСУ контролюють 10 кв. км на лівому березі Дніпра, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. Підрозділи Сил оборони ведуть контрбатарейну боротьбу та завдають ударів по тилових позиціях російських окупантів.

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