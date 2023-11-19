Війська РФ готуються накивати п'ятами з лівобережжя Херсонщини – ОВА

Російські окупаційні війська демонструють жителям Херсонської області, що незабаром вони будуть тікати, вважає спікер ОВА Олександр Толоконніков.

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Окупанти показують жителям Херсонської області, що вони там ненадовго і будуть тікати - ОВА / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, DeepState

Війська агресора Росії на тимчасово окупованих районах лівобережжя Херсонської області почали активно мародерити. Фіксуються випадки, коли вони під'їжджають до під'їздів на вантажівках і загрібають все підряд. Такі дії вказують на те, що вони скоро будуть тікати. Про це заявив представник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що війська РФ стали більш старанно мародерити на лівобережжі Херсонщини. Це сигнал, який вказує на їхню швидку втечу.

"Є випадки, коли під'їжджають цілі вантажівки до будинків, у яких люди не проживають і завантажують все підряд. Таким чином вони показують місцевим, що вони тут ненадовго, скоро будуть тікати", - підкреслив Олександр Толоконников. відео дня

Ситуація на лівому березі Дніпра в Херсонській області

17 листопада Командування Морської піхоти Військово-морських сил повідомило про те, що ЗСУ закріпилися на лівому березі Херсонщини. Українські сили оборони провели серію успішних дій, які призвели до результатів.

Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що ЗСУ контролюють 10 кв. км на лівому березі Дніпра. Підрозділи українських військ ведуть контрбатарейну боротьбу і б'ють по тилових позиціях окупаційних військ РФ.

Війська РФ були відсунуті на 3-8 км від Дніпра в результаті успішних дій армії України, повідомила представниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк. За її словами, на лівобережжі залишаються десятки тисяч окупантів, бойова робота триває.

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