ЗСУ закріпилися на лівому березі Херсонщини: в ISW розкрили деталі

Біля Пойми, Піщанівки та Підстепного тривають інтенсивні бої. Окупанти використовують вогонь, щоб запобігти переміщенню ЗСУ й техніки на лівий берег.

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Українські війська закріпилися на лівому березі Дніпра / Колаж: Главред, фото: командування Об'єднаних Сил ЗС України, 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка

Сили оборони України закріпилися на лівому березі Херсонської області. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 14 листопада.

Аналітики нагадали, що у виступі в Інституті Гудзона у Вашингтоні глава Офісу президента України Андрій Єрмак підкреслив, що, попри складну бойову обстановку, українські війська закріпилися на лівому березі Дніпра та продовжують контрнаступальні дії на невизначених ділянках фронту.

Експерти ISW зазначили, що з середини 2023 року українські військові проводять більш масштабні, ніж зазвичай, наземні операції на лівому березі. Вони вважають, що ЗСУ здатні утримувати і забезпечувати свої поточні позиції на тимчасово окупованій території Херсонської області.

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14 листопада українські військові продовжили бойові дії на лівому березі Дніпра та підтвердили наступ. Згідно з геолокаційними кадрами, опублікованими 13 листопада, ЗСУ просунулися до Кринок. За повідомленнями російських воєнкорів від 14 листопада, українські бійці намагалися розширити зону контролю біля села.

Ще один пов'язаний з Кремлем воєнкор заявив, що російські військові перекидають підрозділи з невизначених місць для того, щоб відбити атаки ЗСУ під Кринками. Російський блогер стверджував, що окупанти нібито витіснили Сили оборони з невизначених позицій поблизу села, проте аналітики ISW не знайшли візуальних доказів цього.

Карти боїв - Інститут вивчення війни / understandingwar-org

Також російський воєнкор стверджував, що біля Пойми, Піщанівки і Підстепного тривають інтенсивні бої. Аналітики з посиланням на російські джерела розповіли, що ЗС РФ використовують вогонь, щоб запобігти переміщенню українських військових і техніки на лівий берег.

Ситуація в Херсонській області - останні новини

13 листопада російські пропагандисти заявили про те, що окупанти нібито тікають з Херсонської області. Однак насправді це брехня. Про це заявила керівник об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, такі вкидання теж є елементом ведення бойових дій.

Військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан вважає, що окупантам РФ вигідно ухвалити рішення про відведення військ від лівого берега Дніпра у Херсонській області. Це було б виправданим з військової точки зору.

14 листопада глава Офісу президента США Андрій Єрмак заявив, що контрнаступ ЗСУ триває, а українські Збройні сили закріпилися на лівому березі Дніпра.

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