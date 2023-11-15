УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

ЗСУ закріпилися на лівому березі Херсонщини: в ISW розкрили деталі

Анна Ярославська
15 листопада 2023, 08:27
Біля Пойми, Піщанівки та Підстепного тривають інтенсивні бої. Окупанти використовують вогонь, щоб запобігти переміщенню ЗСУ й техніки на лівий берег.
ВСУ
Українські війська закріпилися на лівому березі Дніпра / Колаж: Главред, фото: командування Об'єднаних Сил ЗС України, 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка

Сили оборони України закріпилися на лівому березі Херсонської області. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 14 листопада.

Аналітики нагадали, що у виступі в Інституті Гудзона у Вашингтоні глава Офісу президента України Андрій Єрмак підкреслив, що, попри складну бойову обстановку, українські війська закріпилися на лівому березі Дніпра та продовжують контрнаступальні дії на невизначених ділянках фронту.

Експерти ISW зазначили, що з середини 2023 року українські військові проводять більш масштабні, ніж зазвичай, наземні операції на лівому березі. Вони вважають, що ЗСУ здатні утримувати і забезпечувати свої поточні позиції на тимчасово окупованій території Херсонської області.

відео дня

14 листопада українські військові продовжили бойові дії на лівому березі Дніпра та підтвердили наступ. Згідно з геолокаційними кадрами, опублікованими 13 листопада, ЗСУ просунулися до Кринок. За повідомленнями російських воєнкорів від 14 листопада, українські бійці намагалися розширити зону контролю біля села.

Ще один пов'язаний з Кремлем воєнкор заявив, що російські військові перекидають підрозділи з невизначених місць для того, щоб відбити атаки ЗСУ під Кринками. Російський блогер стверджував, що окупанти нібито витіснили Сили оборони з невизначених позицій поблизу села, проте аналітики ISW не знайшли візуальних доказів цього.

Карти боїв-Інститут вивчення війни
Карти боїв - Інститут вивчення війни / understandingwar-org

Також російський воєнкор стверджував, що біля Пойми, Піщанівки і Підстепного тривають інтенсивні бої. Аналітики з посиланням на російські джерела розповіли, що ЗС РФ використовують вогонь, щоб запобігти переміщенню українських військових і техніки на лівий берег.

Ситуація в Херсонській області - останні новини

13 листопада російські пропагандисти заявили про те, що окупанти нібито тікають з Херсонської області. Однак насправді це брехня. Про це заявила керівник об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, такі вкидання теж є елементом ведення бойових дій.

Військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан вважає, що окупантам РФ вигідно ухвалити рішення про відведення військ від лівого берега Дніпра у Херсонській області. Це було б виправданим з військової точки зору.

14 листопада глава Офісу президента США Андрій Єрмак заявив, що контрнаступ ЗСУ триває, а українські Збройні сили закріпилися на лівому березі Дніпра.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні Херсонська область новини України війна Росії та України Інститут вивчення війни
Реклама

Головне за день

У Білому домі розповіли, що Байден скаже Сі Цзіньпіну про Україну

У Білому домі розповіли, що Байден скаже Сі Цзіньпіну про Україну

10:03 Світ
Окупанти обстрілюють будинки в Авдіївці, де люди рятуються від холоду

Окупанти обстрілюють будинки в Авдіївці, де люди рятуються від холоду

10:01 Україна
ЗСУ - про ситуацію на Херсонщині: вибиваємо війська РФ із лівого берега Дніпра

ЗСУ - про ситуацію на Херсонщині: вибиваємо війська РФ із лівого берега Дніпра

09:48 Україна
Всі головні новини

Останні новини

10:05

Гороскоп на завтра 16 листопада 2023: Водолію доведеться взяти в борг, а Раку не вдасться донести свої ідеї

10:03

У Білому домі розповіли, що Байден скаже Сі Цзіньпіну про Україну

10:01

Окупанти обстрілюють будинки в Авдіївці, де люди рятуються від холоду

09:48

ЗСУ - про ситуацію на Херсонщині: вибиваємо війська РФ із лівого берега Дніпра

09:44

Рішення очевидне: чому в Україні слід запровадити кілька рівнів тривогиПогляд

Байден не переконає Сі Цзіньпіна відмовитись від підтримки Росії - КуликБайден не переконає Сі Цзіньпіна відмовитись від підтримки Росії - Кулик
09:30

"Або розрядка, або загострення": експерт оцінив, до чого призведе зустріч лідерів США і КНР

09:20

Блиск без зусиль: як швидко очистити чашки від нальоту

09:15

Місячний календар 16 листопада 2023: останній день місячного циклу для виправлення робочих помилок

08:55

Росіяни вдарили ракетою по багатоповерхівці у Селидовому на Донеччині: є жертвиФото

Реклама
08:27

ЗСУ закріпилися на лівому березі Херсонщини: в ISW розкрили деталі

08:05

Сі Цзіньпін вперше за 6 років прибув з візитом до США: про що говоритиме з БайденомВідео

07:59

Росія готує загони для нових штурмів на Таврійському напрямку

07:41

РФ хоче перехопити ініціативу та наступає на кількох ділянках фронту - ISW

06:49

У США схвалили проєкт фінансування без допомоги Україні, щоб уникнути "шатдауну"

06:10

Як Україна готується до можливого посилення російських ракетних ударівПогляд

06:03

Яке свято завтра 16 листопада: день у світовій та українській історії, церкви

05:30

Росія змушує викрадених українських дітей плести маскувальні сітки - ЗМІ

05:00

Розбірки Пекіна з Вашингтоном: коли армія КНР буде готова відповісти США – прогноз

04:30

Ви поливали вазони неправильно: трюк з льодом, який не дозволить рослинам гнити

04:00

Військовий експерт пояснив, у чому буде винятковість F-16 для ЗСУ

Реклама
03:32

Гороскоп на грудень 2023 для Терезів: чим здивує перший місяць зимиВідео

03:00

Анна Кошмал здивувала фігурою в спідній білизні і догори дриґом

02:32

Картопля на пюре звариться в 2 рази швидше: хитрощі, якими користуються одиниці

01:40

Байден і Сі Цзіньпін на зустрічі спробують "погасити гарячу фазу" між країнами – Кулик

00:25

"У ворога є успіхи": журналіст розповів про жорсткі бої за Авдіївку

14 листопада, вівторок
23:37

Сергій Притула "наїхав" на кота Степана та назвав його уклоністом - що сталося

22:58

У окупантів втрати під Авдіївкою більші, ніж у Бахмуті - Зеленський

22:39

Юрій Горбунов емоційно висловився про хейтерів: "Хочеться побажати всім!"

22:36

"Різко стало погано": Мірзоян прямо розповів, від чого померла Ніна Матвієнко

22:28

Потрібно знайти "дивний" листочок за 8 секунд: лише одиниці впораються із завданням

21:49

Вривається буря за бурею: Україну накриває потужна магнітна буря

21:42

Чому не можна казати "льготи": є лише один правильний варіант цього слова

21:40

Найстрашніші дні: співачка Лоліта цинічно висловилася про початок вторгнення Росії в Україну

21:39

В Ізраїлі зробили гостре зауваження генсеку ООН Гутеррешу: підігравав терористам

21:17

Микита Добринін "засвітив" свою дівчину

21:03

Коли в Україні можуть підняти тарифи на світло і тепло: відповідь Міненерго

20:56

Павуків у вашому домі більше не буде: геніальний лайфхак із 2 інградієнтів

20:40

Онука Алли Пугачової оголосили в розшук судові пристави - росЗМІ

20:39

Увірветься шалений вітер: Україна буде "плавати", а місцями засипле снігом

20:33

Це буде проблемою для ворога: в ЗСУ назвали головне завдання на зимовий період

Реклама
20:23

Скандал з Фаріон отримав продовження: екс-нардепка поскаржилась ОП на військових

20:21

Були дозаправки мить у повітрі: у Повітряних силах розповіли, чому затягнулася повітряна тривога

20:06

В Україні не мобілізуватимуть ще одну групу людей: хто потрапив до списку

19:47

Найсильніший ритуал на здоров'я: мольфар сказав, як позбутися втомиВідео

19:46

3 роки в'язниці: стало відомо, скільки Остапу ступці хочуть дати за п'яну ДТП

19:42

Могли полювати конкретно на нього: ДБР розкрили деталі удару по 128 бригаді

19:34

Кішці потрібна термінова допомога, якщо вона робить одну дію

19:22

Дружина Цукерберга показала, як виглядав медіамагнат на першому побаченні з нею

19:10

Навіщо окупанти штурмують АвдіївкуПогляд

19:06

"Чіткий план перемоги": Єрмак вперше розповів про 2 головні цілі для Зеленського

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Лайфхаки
Усе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та город
Персони
Марк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новини
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти