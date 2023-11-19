Під Авдіївкою Росія запускає танки-камікадзе по позиціям ЗСУ: Путін надіється на успіх

Оскільки російським військам не вдається взяти Авдіївку, вони роблять ставку на нову тактику і відправляють на позиції ЗСУ танки-камікадзе.

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Путін надіється на танки-камікадзе / колаж: Главред, скріншоти: відео

Нещодавно російським військам вперше вдалося проникнути на танку до промислової зони українського міста Авдіївка. Українські військові атакували танк за допомогою безпілотника.

Як повідомляє видання Bild, що після удару танк спалахнув, проте екіпаж спершу не покинув його, спробувавши зрозуміти, звідки прилетів безпілотник. Незабаром російським військовим довелося вибратися з танка, після чого машина, що горіла, вибухнула.

Оскільки російським військам не вдається взяти Авдіївку, вони роблять ставку на нову тактику і відправляють на позиції ЗСУ танки-камікадзе. Згідно з цією ідеєю, машина з двома тоннами вибухівки має під'їхати до українських позицій та вибухнути.

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Поки що така тактика не працює, тому що українська армія створила великі мінні поля. Дистанційно керовані російські бронетранспортери, начинені вибухівкою, підриваються на мінах.

Нагадаємо, що генерали РФ під Авдіївкою ставлять ультиматум своїм військам. Російські окупанти продовжують нести втрати під Авдіївкою Донецької області і проводять доукомплектацію своїх підрозділів, сказав Штупун.

РФ готується до 3-ї хвилі наступу на Авдіївку. Українські військові готуються протистояти ворогу. Окупанти зараз використовують піхоту, але під час третього наступу можуть застосувати багато військової техніки.

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