РФ перекидає на південь більше підрозділів: зафіксований рух техніки в бік Херсона

На фоні успіхів українських військових на лівобережжі Херсонщини, окупанти стягують на південь України більше своїх підрозділів.

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Окупанти підтягують більше підрозділів на південь України/ колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, міноборони РФ

Після того, як українські військові досягли успіхів на лівому березі Дніпра, російські загарбники намагаються виправити ситуацію та посилюють свої війська на Херсонському напрямку.

Країна-агресорка Росія перекидає на південь України більше своїх підрозділів. Новоприбулі загарбники розташовуються на узбережжі Азовського моря і Молочного лиману, де в окупантів розміщені тренувальні бази. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі "Еспресо".

Він зазначив, що була зафіксована тенденція посилення армії окупантів на декількох напрямках.

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"Перше – сьогодні 17 листопада з території тимчасово окупованого Маріуполя у бік Херсона рухається величезна кількість паливозаправників. Це саме те, що відмічають наші мешканці. Також ми бачимо на території тимчасово окупованої Мелітопольщини нові й нові підрозділи окупантів, які приїжджають і частіше базуються на узбережжі Азовського моря та Молочного лиману, де у них розташовані тренувальні бази", – зазначив Іван Федоров.

Він наголосив, що ворог зараз накопичує сили на території тимчасово окупованого півдня. Федоров додав, що загарбників не зупиняють навіть шалені втрати і щоденні вибухи у Бердянську, Мелітополі та Токмаку.

Ситуація на лівобережжі Херсонщини

Раніше повідомлялося, що армія України закріплюється на лівобережжі Херсонщини. Сили оборони України ведуть потужну бойову роботу на Лівому березі Дніпра в Херсонській області, щоб підтримати успішні дії, заявила представниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.

Військовий ЗСУ розкрив ситуацію на лівому березі Херсонщини. Як зазначив військовослужбовець 14-го окремого полку БпАК Олександр Войтко, вже близько місяця існує плацдарм ЗСУ на лівому березі.

Також у CNN зазначили, що ЗСУ вибивають росіян з лівого берега Дніпра. На лівому березі Дніпра в Херсонській області українські військові утримують новий плацдарм вже близько місяця. За цей час ЗСУ вдалося закріпитися в районі населеного пункту Кринки.

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