РФ перекидає на південь більше підрозділів: зафіксований рух техніки в бік Херсона

Після того, як українські військові досягли успіхів на лівому березі Дніпра, російські загарбники намагаються виправити ситуацію та посилюють свої війська на Херсонському напрямку.
Країна-агресорка Росія перекидає на південь України більше своїх підрозділів. Новоприбулі загарбники розташовуються на узбережжі Азовського моря і Молочного лиману, де в окупантів розміщені тренувальні бази. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі "Еспресо".
Він зазначив, що була зафіксована тенденція посилення армії окупантів на декількох напрямках.
"Перше – сьогодні 17 листопада з території тимчасово окупованого Маріуполя у бік Херсона рухається величезна кількість паливозаправників. Це саме те, що відмічають наші мешканці. Також ми бачимо на території тимчасово окупованої Мелітопольщини нові й нові підрозділи окупантів, які приїжджають і частіше базуються на узбережжі Азовського моря та Молочного лиману, де у них розташовані тренувальні бази", – зазначив Іван Федоров.
Він наголосив, що ворог зараз накопичує сили на території тимчасово окупованого півдня. Федоров додав, що загарбників не зупиняють навіть шалені втрати і щоденні вибухи у Бердянську, Мелітополі та Токмаку.
Ситуація на лівобережжі Херсонщини
Раніше повідомлялося, що армія України закріплюється на лівобережжі Херсонщини. Сили оборони України ведуть потужну бойову роботу на Лівому березі Дніпра в Херсонській області, щоб підтримати успішні дії, заявила представниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.
Військовий ЗСУ розкрив ситуацію на лівому березі Херсонщини. Як зазначив військовослужбовець 14-го окремого полку БпАК Олександр Войтко, вже близько місяця існує плацдарм ЗСУ на лівому березі.
Також у CNN зазначили, що ЗСУ вибивають росіян з лівого берега Дніпра. На лівому березі Дніпра в Херсонській області українські військові утримують новий плацдарм вже близько місяця. За цей час ЗСУ вдалося закріпитися в районі населеного пункту Кринки.
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