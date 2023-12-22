Росіяни можуть почати новий масований наступ: в ISW назвали дату

Аналітики ISW оцінили заяву представника Білого дому про те, коли росіяни можуть почати активніші наступальні операції по лінії бойового зіткнення.

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Армія РФ посилить свій наступ по всій лінії фронту / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ

У американському Інституті вивчення війни (ISW) висловили припущення, коли саме російські окупанти зможуть активізувати наступальні операції. Як йдеться у свіжому звіті ISW вони будуть робити це незалежно від погодних умов.

Зокрема, в ISW вважають, що російські загарбники можуть активізувати наступальні операції незалежно від погодних умов. Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі заявив 20 грудня, що російські війська планують продовжувати наступальні операції, зокрема біля Авдіївки. За його словами, Білий дім вважає, що для окупантів буде легше діяти в умовах, коли ґрунт буде замерзати наприкінці січня та в лютому 2024 року.

ISW вказав, що з 2014 року осінньо-зимовий період заважав наземним маневрам як українських, так і ворожих сил. У періоди тривалих морозів, які зазвичай настають наприкінці грудня, бронетехніці було легше рухатися, ніж під час дощу восени та весною.

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Проте аналітики зауважили, що погода є змінною, і майбутній період сильних морозів може настати пізніше або взагалі не настати в разі м'якої зими. Тому може бути лише короткий період сприятливих умов для механізованої маневрової війни.

"Російські війська розпочали локалізовані наступальні операції по всьому Сході Україні в період найскладнішої погоди осінньо-зимового сезону, намагаючись перехопити та утримати ініціативу, а не чекати сильних морозів. Вони, ймовірно, намагатимуться підтримувати або посилювати ці наступальні операції незалежно від погодних умов цієї зими, як це робили взимку 2022 – 2023 років", – припустили аналітики.

Наступ росіян на Авдіївку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, окупанти змінили свою стратегію атак на Авдіївку. Російська армія використовувала однакову силу та тиснула на всю лінію оборони на напрямку Авдіївки. Зараз російська армія змінила свою тактику.

Російська Федерація захопила ключовий об'єкт в Авдіївці та досягла успіхів у Мар'їнці. За останні три доби біля Авдіївки російські сили провели штурми в щонайменше 16 місцях, зауважують аналітики. Бої тривають біля Невельського.

Збройні сили України знищили 5 батальйонів російських військ, які намагалися оточити місто. Російська армія втратила щонайменше 211 одиниць бронетехніки. Варто відзначити, що найбільші втрати росіян сталися протягом першого місяця операції, яка розпочалася у жовтні.

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