Ситуація критична: РФ захопила "промку" в Авдіївці та має успіхи у Мар'їнці - DeepState

Втрата Авдіївсько промзони негативно позначиться на положенні сусідніх підрозділів ЗСУ.

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Триває наступ росіян на Сході / Колаж Главреда. Фото: instagram.com/libkos

Російські окупанти захопили Авдіївську промзону, бої точаться між Ясинуватським провулком та вулицею Колосова, підтверджує OSINT-спільнота DeepState.

За останні три доби біля Авдіївки росіяни проводили штурми у щонайменше 16 місцях, зауважують аналітики.

"На жаль, "промка" захоплена ворогом, бої точаться між Ясинуватським провулком та вулицею Колосова. Авдіївська "промка" знаходиться на висоті відносно самого міста, відповідно її втрата негативно позначиться на оперативно-тактичному положенні сусідніх підрозділів", - пояснюють експерти. відео дня

Тривають бої біля Невельського. Російські окупанти захопили південну частину Мар'їнки

Крім того, ворог мав успіх південніше самої Мар'їнки та північніше Новомихайлівки. Південніше Новомихайлівки ворог проводить штурмові дії, бої тривають.

Аналітики оцінюють ситуацію по всій лінії зіткнення як критичну.

"На фоні Мар'їнки та Бахмута, Авдіївка ще демонструє стабільність. Якщо не провести роботу над помилками, то буде дуже боляче, якщо вже не пізно", - йдеться у повідомленні DeepState.

Ситуація на інших ділянках Східного фронту

На Сватівському напрямку ворог вчергове відновив позиції біля Іванівки, вони раз за разом переходять з рук в руки. Росіяни наступали на Синьківку та в Серебрянському лісництві, бої тривають.

Південніше Бахмуту "на дачах" ворог мав успіх.

"Тривають бої за висоту 215.7, Силам Оборони поки вдається втримати позиції, хоч ворог і зайняв чималу частину окопів поруч. 24 ОМБр звільнила терикон шахти імені Гагаріна", - підтверджують аналітики.

На Запорізькому напрямку ЗС РФ атакують південніше та західніше Роботиного, мають частковий успіх.

Росія пішла у новий наступ

Кілька днів тому російські війська перейшли у масований наступ на Сході. 10 грудня командування Східного угрупування ЗСУ зафіксувало "рекорд з одночасності" штурмових дій ворога навколо Авдіївки, Мар'їнки, Новомихайлівки та Побєди.

У розмовах російські окупанти зізналися, що мають намір захопити Авдіївку до Нового року, щоби Путіну було про що звітувати своєму населенню "під ялинку".

11 грудня російські війська продовжили штурмувати населені пункти під Бахмутом. Через масований наступ противника Сили оборони вимушені будуть перейти до оборони Часового Яру. Ситуація на фронті може піти не на користь України, підкреслюють OSINT-дослідники.

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