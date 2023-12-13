УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Ситуація критична: РФ захопила "промку" в Авдіївці та має успіхи у Мар'їнці - DeepState

Яна Ставська
13 грудня 2023, 14:54
Втрата Авдіївсько промзони негативно позначиться на положенні сусідніх підрозділів ЗСУ.
всу, война, украинские военные
Триває наступ росіян на Сході / Колаж Главреда. Фото: instagram.com/libkos

Російські окупанти захопили Авдіївську промзону, бої точаться між Ясинуватським провулком та вулицею Колосова, підтверджує OSINT-спільнота DeepState.

За останні три доби біля Авдіївки росіяни проводили штурми у щонайменше 16 місцях, зауважують аналітики.

"На жаль, "промка" захоплена ворогом, бої точаться між Ясинуватським провулком та вулицею Колосова. Авдіївська "промка" знаходиться на висоті відносно самого міста, відповідно її втрата негативно позначиться на оперативно-тактичному положенні сусідніх підрозділів", - пояснюють експерти.

відео дня

Тривають бої біля Невельського. Російські окупанти захопили південну частину Мар'їнки

Крім того, ворог мав успіх південніше самої Мар'їнки та північніше Новомихайлівки. Південніше Новомихайлівки ворог проводить штурмові дії, бої тривають.

Аналітики оцінюють ситуацію по всій лінії зіткнення як критичну.

"На фоні Мар'їнки та Бахмута, Авдіївка ще демонструє стабільність. Якщо не провести роботу над помилками, то буде дуже боляче, якщо вже не пізно", - йдеться у повідомленні DeepState.

Ситуація на інших ділянках Східного фронту

На Сватівському напрямку ворог вчергове відновив позиції біля Іванівки, вони раз за разом переходять з рук в руки. Росіяни наступали на Синьківку та в Серебрянському лісництві, бої тривають.

Південніше Бахмуту "на дачах" ворог мав успіх.

"Тривають бої за висоту 215.7, Силам Оборони поки вдається втримати позиції, хоч ворог і зайняв чималу частину окопів поруч. 24 ОМБр звільнила терикон шахти імені Гагаріна", - підтверджують аналітики.

На Запорізькому напрямку ЗС РФ атакують південніше та західніше Роботиного, мають частковий успіх.

Росія пішла у новий наступ

Кілька днів тому російські війська перейшли у масований наступ на Сході. 10 грудня командування Східного угрупування ЗСУ зафіксувало "рекорд з одночасності" штурмових дій ворога навколо Авдіївки, Мар'їнки, Новомихайлівки та Побєди.

У розмовах російські окупанти зізналися, що мають намір захопити Авдіївку до Нового року, щоби Путіну було про що звітувати своєму населенню "під ялинку".

11 грудня російські війська продовжили штурмувати населені пункти під Бахмутом. Через масований наступ противника Сили оборони вимушені будуть перейти до оборони Часового Яру. Ситуація на фронті може піти не на користь України, підкреслюють OSINT-дослідники.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні Авдіївка ЗСУ Сватово Бахмут війна Росії та України
Реклама

Головне за день

"Як у перші дні вторгнення РФ": Зеленський розповів, чи зможе Україна воювати без допомоги

"Як у перші дні вторгнення РФ": Зеленський розповів, чи зможе Україна воювати без допомоги

14:59 Україна
Ситуація критична: РФ захопила "промку" в Авдіївці та має успіхи у Мар'їнці - DeepState

Ситуація критична: РФ захопила "промку" в Авдіївці та має успіхи у Мар'їнці - DeepState

14:54 Україна
Майже 30 одиниць техніки: генерал назвав напрямок, де РФ масово втрачає танки

Майже 30 одиниць техніки: генерал назвав напрямок, де РФ масово втрачає танки

14:17 Україна
Всі головні новини

Останні новини

14:59

"Як у перші дні вторгнення РФ": Зеленський розповів, чи зможе Україна воювати без допомоги

14:58

Війська РФ прагнуть взяти важливе місто на Донбасі: у ЗСУ розкрили деталі

14:54

Ситуація критична: РФ захопила "промку" в Авдіївці та має успіхи у Мар'їнці - DeepState

14:49

Що не можна одягати до церкви: рекомендації, які не можна порушувати

14:38

Катерину Тишкевич перевели з реанімації в палату

Атаку на Київстар готували кілька місяців, до неї можуть бути причетні спецслужби РФ - КорсунАтаку на Київстар готували кілька місяців, до неї можуть бути причетні спецслужби РФ - Корсун
14:27

Потап емоційно висловився про Україну та українців

14:27

Окупанти проводять дорогі наступальні операції: в ISW пояснили план Кремля

14:17

Майже 30 одиниць техніки: генерал назвав напрямок, де РФ масово втрачає танки

14:00

Чи можна годувати собак і котів одним кормом: які небезпеки загрожують тваринамВідео

Реклама
13:40

"Занадто красивий": Інна Мірошниченко розповіла, як сумнівалася у відносинах з Тимуром

13:32

Алла Пугачова з сім'єю полишає Кіпр - росЗМІ

13:22

Частина конгресменів хоче пожертвувати канікулами заради України - Washington Post

13:14

Хакери ГРУ Росії "знищили" сервери Київстару: що з даними абонентів

13:04

Потрібно знайти пінгвіна на складній картинці: оптична ілюзія на перевірку IQ

12:56

Сергій Лазарєв принизив зрадницю Тодоренко

12:44

Зеленський розкрив деталі переговорів із Джо Байденом: є гарні новини

12:43

"Почнемо життя з чистого листа": жінка Налчаджиоглу висловилася про свою "втечу"

12:38

Україна "назавжди втратила" Донбас і Крим: Маск підгавкує американцям

12:34

Співачка Трінчер і блогер Волошин не змогли подати документи на розлучення

12:18

Чому варто заливати цибулю окропом перед додаванням в салат

Реклама
12:08

Хто "поклав" Київстар по всій Україні: експерт назвав головного бенефіціара атаки

12:03

Гороскоп на завтра 14 грудня 2023: Близнюкам - втрата грошей, Терезам - новий роман

12:01

"Просто хочеться, вибачте, плюнути в обличчя": Астаф'єва пояснила, чому її заблокували Потап і Лобода

11:42

Росія готує нову мобілізацію: у Британії розкрили плани Путіна і назвали цифри

11:36

Це тільки початок: експерт попередив про нові цілі для хакерських атак РФ

11:21

Чи можуть їхати з України чоловіки з бронью від мобілізації: прикордонники пояснили

11:12

Китайський гороскоп на завтра 14 грудня: Драконам - суперечки і скандали, Кабанам - страх

11:00

Після США Зеленський поїхав до Норвегії: в чому мета візитуФотоВідео

10:57

З цим впораються лише люди з високим IQ: потрібно знайти оленя серед ведмедів

10:54

Помер популярний американський актор, зірка "Доктора Хауса"

10:49

Яка була мета атаки по "Київстару": відповідь експерта з кібербезпеки

10:43

Поступки в обмін на допомогу Україні: Байден готовий до угоди з республіканцями

10:35

Грошовий гороскоп на 2024 рік: ці 4 знаки зодіаку зароблятимуть найбільше

10:35

Ми хочемо, щоб Україна перемогла у війні - Байден

10:29

У Загребі влаштували різдвяні свята для українських дітей за підтримки президента Favbet Foundation Андрія Матюхи новости компании

10:18

"Початок звільнення Горлівки": полковник розповів про деталі наступу ЗСУ

09:53

Ракетний удар по Києву: Зеленський розповів про нову "потужну домовленість"

09:50

Війська РФ потіснили ЗСУ на лівобережжі Херсонщини - ISW

09:42

Навіть терти не потрібно: як освітлити шви на плитці у ванній за 5 хвилин

09:34

В Одеській області вночі лунали вибухи: що відомо про атаку російських дронівФото

Реклама
09:25

Ціллю був об'єкт критичної інфраструктури: нові деталі ракетного удару по Києву

09:23

Росія перетворюється з публічного будинку на концтабірПогляд

08:59

Байден відповів, чи стане Україна членом НАТО

08:53

Початок наступу РФ на новому напрямку: експерт назвав 3 міста, які під загрозою

08:39

Церковне свято 14 грудня: пити, сперечатися і їсти м'ясо в цей день суворо заборонено

08:21

Місячний календар 14 грудня 2023: день, коли треба дуже постаратися стримати емоції

08:14

"План війни на 2024 рік": Зеленський назвав Байдену 2 ключові завдання

08:02

"Абсолютне безумство": Зеленський відповів, чи віддасть Україна територію заради мируФото

07:35

Вночі РФ вдарила по Києву десятьма ракетами: скільки вдалося збити

06:43

Як допомогти малим виробникам почати робити зброюПогляд

Новини України
Новини КиєваНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини Маріуполя
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Війна з Росією
Третя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в Росії
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїГоловоломки
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти