Росіяни остаточно взяли під контроль промзону в Авдіївці - DeepState

Росіяни намагаються обійти з півночі, в напрямку Бердичі і з півдня між АКХЗ.

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Окупанти просунулись на Авдіївському напрямку / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот: deepstatemap

Роман Погорілий, співзасновник DeepState повідомив, що окупанти остаточно зайшли в промзону Авдіївки та закріпилися на позиціях.

"На жаль, промзона, по суті, втрачена. Туди окупанти остаточно зайшли та закріпилися. Там постійно перебувають російські бійці. Червона та сіра зона вже є активною зоною бойових дій, вона зайшла за територію промзони. Росіяни там пробують просуватися далі", - заявив він в етері телеканалу "Еспресо".

Промзона - висота, яка буде мати певні наслідки для майбутніх боїв в самому місті, зауважив він.

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"Зараз ворог намагається сконцентрувати там свої сили. Росіяни підтягнули туди піхоту і техніку", - додав Погорілий.

Також за його словами, окупанти намагаються здійснювати відповідні маневри з просування в районі Степового.

Ситуація під Авдіївкою / скріншот: deepstatemap

"Вони пробують лізти всюди. Росіяни намагаються обійти з півночі, в напрямку Бердичі і з півдня між АКХЗ. Нещодавно бійці 110 ОМБр опублікували кадри, де видно, що район повністю всіяний трупами росіян. Попри те, за словами українських бійців, окупанти продовжують "лізти як зомбі". Весь цей натиск дуже складно стримувати", - каже співзасновник DeepState.

Ситуація на Авдіївському напрямку: наступ РФ

Нагадаємо, що окупанти по-новому атакують Авдіївку. Російська армія з однаковою силою і одночасно тиснула на всю лінію оборони на Авдіївському напрямку. Зараз російська армія змінила тактику.

РФ захопила "промку" в Авдіївці та має успіхи у Мар'їнці. За останні три доби біля Авдіївки росіяни проводили штурми у щонайменше 16 місцях, зауважують аналітики. Тривають бої біля Невельського.

ЗСУ знищили 5 батальйонів росіян, які хотіли оточити місто. Російська армія втратила щонайменше 211 одиниць бронетехніки. Слід зазначити, що найбільші втрати росіян припали на перший місяць операції, яка почалась у жовтні.

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