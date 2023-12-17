Згоріли під Авдіївкою: ЗСУ знищили 5 батальйонів росіян, які хотіли оточити місто

Українські військові спалили мінімум 211 одиниць російської бронетехніки, яку окупанти використовували для штурмів.

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ЗСУ знищили 5 батальйонів окупантів під Авдіївкою / Коллаж: Главред, фото: 115 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ, Командование Объединенных Сил ВС Украины

Російські окупанти намагаються захопити Авдіївку в Донецькій області. Вони кидають на штурм величезну кількість живої сили та військової техніки. Однак їм досі не вдалося захопити місто. Українські захисники тримають оборону та змогли знищити п'ять батальйонів окупантів, які намагалися оточити та відрізати український гарнізон в Авдіївці. Про це заявила аналітична група Frontelligence Insight, повідомляє Forbes.

Російська армія втратила щонайменше 211 одиниць бронетехніки. Слід зазначити, що найбільші втрати росіян припали на перший місяць операції, яка почалась у жовтні. Спершу росіяни втратили купу техніки, а потім почали кидати у штурм піхоту.

"Ці дані збігаються з оцінкою американської розвідки, яка дійшла висновку, що росіяни втратили 220 транспортних засобів в районі Авдіївки, а також 13 тис. чоловік", - йдеться у повідомленні. відео дня

Авдіївка - найбільш руйнівний район для російських військ з точки зору втрат техніки.

Аналітики зазначають, що окупантам потрібно декілька боєздатних бригад, щоб вийти на оперативний простір і просунутись далі. Однак Кремлю не вдається оснащувати нові бригади в міру зростання втрат.

Бої за Авдіївку

Російські окупанти намагаються оточити Авдіївку, вони захопили промку і прориваються далі, каже співголова Громадської організації "Права Справа" Дмитро Снєгирьов. Окупанти використовують тактику мобільних груп, намагаючись з боями прорватись з промислової зони в приватний житловий сектор Авдіївки.

Керівник Авдіївської МВА Віталій Барабаш розповів про те, що в Авдіївці у РФ незначні успіхи, ситуація складна. Сили оборони України тримають смугу захисту навколо міста Авдіївка.

Військовий експерт Олексій Гетьман зазначив, що дедлайн захоплення Авдіївки змістився. Росія спочатку встановила термін захоплення міста до 14 грудня, дня проведення так званої "прямої лінії" диктатора Володимира Путіна. Цей термін ставили для того, щоб презентувати успіхи у війні під час пресконференції. Тепер терміни змінилися. Окупаційна армія має завдання до 15 березня 2024 року вийти на Куп’янськ вузловий та захопити Авдіївку і Мар’їнку в Донецькій області.

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