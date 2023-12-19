Женуть велику кількість техніки: окупанти по-новому атакують Авдіївку

Російська армія застосовує нову тактику на одній з найгарячіших точок фронту.

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Окупанти по-новому атакують Авдіївку / колаж: Главред, фото: 22 ОМБ, 43 ОМБ

Ворожі російські війська змінюють тактику в наступі під Авдіївкою. Про це повідомив голова Авдіївської міської Військової адміністрації Віталій Барабаш.

За словами голови МВА, окупанти перейшли до концентрації особового складу і техніки для атаки на окремих напрямках.

Ще недавно російська армія з однаковою силою і одночасно тиснула на всю лінію оборони на Авдіївському напрямку. Зараз вона змінила тактику і масово концентрується на окремих напрямках.

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"Туди вони женуть велику кількість техніки та особовий склад", - додав Барабаш.

Голова міської Військової адміністрації Авдіївки також додав, що дану тактику окупанти застосовують для того, щоб прорвати лінію оборони українських захисників. Однак навіть активне застосування великої і концентрованої кількості техніки на позиції українських Сил оборони також на даний момент не змінює ситуації на напрямку.

Ситуація на Авдіївському напрямку

Нагадаємо, загострення боїв в районі Авдіївки Донецької області безпосередньо пов'язане з так званими виборами президента Росія. Директор Володимир Путін намагається показати якісь "досягнення", тоді як похвалитися Кремлю нічим. Про це заявив речник ГУР МО Андрій Юсов.

Також, російські окупанти намагаються захопити Авдіївку у Донецькій області. Їх штурми не приносили бажаного результату і росіяни змінили свою тактику ведення битв. Про це заявив речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун. Вони почали проводити штурми в нічний час.

Крім іншого, російські війська тривалий час активно намагаються захопити місто Авдіївку. Через негоду, інтенсивність їх наступальних дій трохи зменшилася, проте українські захисники очікують, що ворожі атаки можуть посилитися. Боєць "Легіону Свободи" Максим Морозов розповів, яких успіхів досягли росіяни.

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