Росія розширить цілі для атак взимку: які міста опиняться під ударом

На думку експертів, Росія не тільки не припинить завдавати ударів по об'єктах енергетики, але й навпаки - розширить коло цілей.

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РФ захоче розколоти українське суспільство новими ударами / Колаж Главреда. Фото: Фокус Україна, Міноборони РФ

Російські окупанти, найімовірніше, розширять коло цілей для ударів по материковій Україні взимку.

Як розповів в ефірі FREEDOM військовий експерт Іван Ступак, йдеться не тільки про об'єкти енергетики, а й про газову інфраструктуру, а також про паливні бази.

"Росіяни можуть розширити коло (цілей - Главред) коштом газової, паливної інфраструктури. Будуть намагатися знаходити запаси палива, мазуту для станцій і для побутового споживання, водна інфраструктура", - сказав Ступак.

Крім того, росіяни можуть спробувати розколоти українське суспільство ударами по менш захищених протиповітряною обороною регіонах.

"Можуть зіграти наступним чином. Зрозуміло, що ППО в Україні не те, яке було торік. Ми розуміємо, що посилиться воно не скрізь. Ми прекрасно розуміємо, що Кривий Ріг захищений не так, як захищений Київ, або Львів... Цілком можливо, що сконцентруються на якихось слабких локаціях, слабких регіонах. Будуть по них бити, знищувати інфраструктуру, щоб посіяти сумнів: "Зрозуміло, що в столиці жирують! Звичайно, у них все добре, вони прикрилися". Будуть пробувати зіграти на настроях, розрізати суспільство по лінії: "У них все добре - вони себе захистили, а у вас нічого немає, про вас всі забули", - додав Ступак.

Інший військовий аналітик Владислав Селезньов, своєю чергою, зазначив, що РФ знову може спробувати атакувати логістичні продовольчі хаби, сподіваючись викликати продовольчу кризу, але й атакуватиме об'єкти транспортної інфраструктури.

"Будуть бити по об'єктах транспортної інфраструктури. Що це? Залізничні мости через річки, великі вузлові станції, електропідстанції, які забезпечують електротягою ключові магістралі", - пояснив Селезньов.

За його словами, окупанти будуть використовувати під час зимових атак не тільки ракети і дрони, а й агентурну розвідку.

Удари РФ по Україні взимку

З жовтня 2022 року російські військові під командуванням "генерала Армагеддона" Суровікіна почали прицільно бити по об'єктах критичної інфраструктури. Тоді РФ намагалася "заморозити" українців, влаштувавши "блекаут" всієї системи. Проте спроби ворога провалилися.

Навесні і влітку росіяни більше завдавали комбінованих ударів по різних об'єктах, зокрема військових, з наміром виснажити ресурси ППО і можливості ЗСУ вести контрнаступ.

Крім того, після виходу РФ з "зернової угоди" почастішали удари країни-агресорки по портовій інфраструктурі українського Півдня.

Експерти не сумніваються, що восени загарбники повернуться до старої тактики терору цивільного населення, щоб "заблокувати" українську енергетичну систему. Відставка Суровікіна на ці плани не вплине.

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