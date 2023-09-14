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РФ змінила тактику атак і масово б’є дронами щоночі з різних напрямків – ЗСУ

Альона Вороніна
14 вересня 2023, 14:01 оновлено 14 вересня, 14:07
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Окупанти для кожної атаки використовують приблизно однакову кількість дронів. При цьому вони змінили тактику запусків БПЛА.
Юрий Игнат, дроны Шахед
Окупанти змінили тактику атак дронами/ колаж: Главред, фото: armyinform.com.ua, Telegram

Російські окупанти упродовж останнього місяця майже кожного дня атакують Україну дронами-камікадзе Shahed. При цьому щоразу вони застосовують майже однакову кількість дронів – від 20 до 30.

Про це розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. Він зазначає, що загарбники під час нічних ударів діють ніби за шаблоном.

"Змінювати в ранковому зведенні про нічну атаку особливо нічого не треба, вже все фактично шаблонно. Тому, що приблизна кількість БпЛА – 20-30, приблизний відсоток збиття, засоби ураження, які ми використовуємо теж стабільно. Противник фактично щоночі вже завдає ударів "Shahed", – розповів Ігнат.

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Також він зазначив, що країна-агресорка Росія б’є безпілотниками переважно по портовій інфраструктурі на Одещині. Але у цих атаках останнім часом з’явилися зміни – загарбники атакують дронами з різних регіонів РФ.

"Раніше це було один-два (напрямки – ред.), а зараз бачимо і Єйськ, і Курськ, і Брянська область, Чауда і так далі", – розповів командування Повітряних сил ЗСУ.

Атака окупантів по Одещині 13 вересня

У ніч на 13 вересня РФ атакувала Одещину. Була пошкоджена припортова та інша цивільна інфраструктура, спалахнула пожежа. Шестеро людей постраждали: три людини у важкому і три у стані середньої тяжкості доставлені в лікарню, їм надається вся необхідна допомога.

Пізніше стало відомо, що 7 людей постраждали. Серед постраждалих – шість водіїв вантажівок і один місцевий житель. Всі поранені госпіталізовані, один з водіїв перебуває у вкрай важкому стані.

У ЗСУ розкрили цілі ворога на Одещині. Сили оборони зуміли збити 84% цілей, запущених ворогом. Втім, "прильотів" не вдалося уникнути. Зокрема, і через займання від уламків збитих російсько-іранських БпЛА. Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено багато вантажних автомобілів, які стояли біля портів в очікуванні завантаження.

Нагадаємо, речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк зазначала, що РФ змінила тактику ударів дронами. Окупанти почали використовувати більше дронів під час кожної атаки, і запускають їх такими шляхами, щоб приглушити звук.

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війна в Україні ЗСУ дрони вторгнення Росії Юрій Ігнат
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