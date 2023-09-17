"Ведуться активні штурмові дії": у ЗСУ розповіли про ситуацію в Кліщіївці

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак опублікував фото українських захисників із підписом "Україна завжди повертає своє".

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У ЗСУ розповіли, що відбувається в Кліщіївці / Колаж: Главред, фото: 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка, https://t.me/ermaka2022

Збройні сили України мужньо тримають оборону на Сході нашої країни. Так, у Кліщіївці Донецької області наразі ведуться активні штурмові дії. Про це повідомила пресслужба бригади "Лють" у коментарі "Суспільному".

"У Кліщіївці ведуться активні штурмові дії, підтвердити стовідсотковий контроль над населеним пунктом станом на зараз не можуть", - сказано у заяві.

Там закликали українців дочекатися офіційних коментарів від Генерального штабу ЗСУ.

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Водночас голова Офісу президента України Андрій Єрмак опублікував у своєму Telegram-каналі фото бійців бригади із підписом "Україна завжди повертає своє".

Запеклі бої за Кліщіївку

Нещодавно начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш повідомив, що в Кліщіївці зараз ідуть міські бої. Наші захисники займають рубежі, вигідні для подальшого просування, аби ми могли завдавати вогневого ураження по противнику.

Також нещодавно у Генштабі розповіли про просування українських захисників у районі Кліщіївки. ЗСУ витісняють загарбників із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах. Українські захисники також продовжують наступ на Мелітопольському та Бахмутському напрямках.

Відзначимо, що раніше про звільнення Кліщіївки Донецької області розповіли в Telegram полку імені Калиновського ЗСУ. Однак потім повідомлення було видалено і в акаунті полку з'явилася інформація про те, що бої за Кліщіївку ще тривають.

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